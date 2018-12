#ConferenciaPresidente | En México tenemos petróleo, pero compramos el 75% de las gasolinas. En este #GobiernoDeMéxico vamos por la autosuficiencia.



Ya se presentó el #PlanNacionaldeRefinación porque vamos a producir y refinar el petróleo en nuestro país. pic.twitter.com/afmSClBkc2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) 10 de diciembre de 2018

Apuestan por autosuficiencia



"No será fácil por la necesidad de recursos, pero allá vamos. Hice el compromiso que en tres años íbamos a tener la autosuficiencia en gasolinas para que se pueda bajar el precio del combustible".

Pide confianza a los empresarios

Petróleos Mexicanos agradece el apoyo decidido y el impulso sin precedentes del Presidente @lopezobrador_ plasmado en el #PlanNacionaldeRefinación que permitirá en el mediano plazo ofrecer al pueblo de #México más gasolinas ⛽️ a mejores precios. pic.twitter.com/8KVXPtjQHB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 9 de diciembre de 2018

Estrategia nacional



"¿Por qué se va a hacer aquí la refinería?, porque ese petróleo ya no se va a ir al extranjero, se va a quedar aquí y se va a convertir en combustible. Es el mejor sitio".

Negro panorama

SIGUE LEYENDO:

Al presentar su, elanunció que enarrancará lapara laAnte mandatarios de estados petroleros y su gabinete energético,señaló que en eltendráadicionales a lo destinado este año para aumentar laEn los terrenos donde se construirá la, el Ejecutivo aseguró que es urgente frenar la crisis en el sector y comenzar con la, de lo contrario, el próximo año se podría extraer, 300 mil menos a los que se producen este año.Explicó que el plan es que enSeñaló que la meta es producir, para abastecer el consumo interno.Recursos se emplearán en rehabilitar las seis refinerías ya existentes en el país. Foto: ArchivoComentó que ante la burocracia creada en el sector con organismos reguladores, el, será el responsable de; la, se encargará de la, mientras que el, buscaráExplicó que se trabaja en "contratos integrados que faciliten lay aseguró que la inversión pública adicional no provendrá de deuda ni se usará elPor ello, hizo un llamado a lospara estar a la altura de las circunstancias: "Vamos a confiar en el empresariado en este nuevo proyecto".Explicó que, es el mejor lugar para la, porque en ese puerto llegan alrededor dede todo lo que se produce en laseñaló que, mientras que eltrabaja a unaPor lo anterior, el, una estrategia de mantenimiento en las plantas de proceso tanto en equipos como instalaciones, así como sustituir equipos y usar tecnología de punta.Explicó que en el primer año se, para que aumenten su producción. Detalló que la segunda parte de la estrategia es la, en, cuyo objetivo es contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social, y detonar el desarrollo en el sureste.RIAMA será de las refinerías que recibirán apoyo durante el primer año. Foto: Archivoaseguró que a pesar de la, hay una caída sistemática en la producción de combustible. Dijo que en el gobierno habrá más inversiones que, lejos de incrementar, reducen la producción: "No más proyectos que tan sólo han beneficiado a reducidos grupos de interés, no más privatizaciones".