Millones de cucarachas se pasean libremente en un cuarto oscuro, devorando toneladas de comida. No, no es una infestación. Es la nueva técnica deque se emplea enEstos insectos han pasado de ser una plaga a ser un aliado en el avance de la, en un país donde las ciudades crecen tan rápido que no se dan abasto en los basureros para almacenar la comida que se tira.En las orillas de, capital de la, se encuentra la, dondeson alimentadas a través de tuberías diariamente con. La empresa proyecta abrir otras 3 plantas similares el próximo año.Empresarios chinos apuestan por granjas de cucarachas. Foto: ReutersAdemás de ayudar a acabar con la comida que se desecha, laspueden ser utilizadas parauna vez que mueren; anteriormente se hacia esto con la, pero fue prohibido endebido a losEs tal la importancia que tienen estos insectos en la, que el empresarioinvirtió, para venderlas a granjas de cerdo y pesqueras, así como compañías farmacéuticas como ingredientes medicinales.Con información de Excelsior