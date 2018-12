OTRO BARCO, MISMO CAPITÁN

Arman Comisión contra Trabajo Infantil

*** OTRO BARCO, MISMO CAPITÁNHoy el alcalde Héctor López presenta ‘en sociedad’ el nuevo Programa Municipal de Seguridad Ciudadana 2018-2021, su propio “golpe de timón” con los mismos capitanes conduciendo el barco, el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, y el director de la Policía, José Carlos Ramos.*** CENTROS DE ATENCIÓNTambién hoy habrá una gira para poner en marcha los primeros Centros de Atención a Víctimas, parte del nuevo modelo, son nueve de inicio, con la meta de 15 al iniciar el próximo año. Lo que sí tendrán que esperar hasta marzo será el arranque de cuatro Juzgados Cívicos para la atención de los infractores.*** EXIGENCIA PARA TODOSPara evaluar que la estrategia funcione han divido la ciudad en 8 distritos con 146 sectores, cada comandante y cada policía tendrán indicadores de desempeño, y habrá que exigirles. Pero lo mismo se espera del Alcalde y el Ayuntamiento para con los responsables de la estrategia. Resultados. Punto...*** LEY DE PREVENCIÓNPues como les habíamos dicho, nuestro Congreso local este fin de año no atenderá otra cosa que las Leyes de Ingresos de los Municipios y el Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos 2019 del Estado. Todo lo demás tendrá que esperar al siguiente periodo de sesiones, o sea hasta el 15 de febrero, entre ello la iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia que les envió el Gobernador el 4 de octubre.*REFORMA PRIMERALa prioridad fue la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, pues urgía a Diego instalar el Consejo Estatal de Seguridad y dar vida al fondo de fortalecimiento para las policías municipales. También se crea la Comisión Estatatal de Secretarios o Director de Seguridad Pública de los municipios que todavía no puede sesionar pues esperan que todos tengan las pruebas de confianza.* TODOS A INVERTIRLEPero la Ley para la Prevención deber esperar, admite el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, el panista Rolando Alcántar. Dice que ya tienen las observaciones y el estudio pero no se ha convocado a la mesa de trabajo porque es prioridad revisar la propuesta de presupuesto 2019. Eso sí, asegura que estarán revisando que haya una inversión transversal con una perspectiva de prevención.* POR FIN EN LA LEYLa propuesta de Ley tiene de entrada el valor de darle vida jurídica al concepto de prevención social, que hoy está borrado de la legislación local, y generar las bases para la coordinación Estado-Municipios, y para que los gobiernos estén obligados a tener programas en serio en la materia.* MÁS RECURSOSHasta hoy la palabra prevención está en los discursos de todos los políticos, pero no en sus presupuestos. El legislador panista dice que al menos habrá 170 millones en ese rubro para 2019. Lo que deben revisar ‘los dipus’ es dónde focalizar la inversión que luego ocupan para ferias y mochilas.* OTROS PENDIENTESPara el siguiente año, el Congreso deberá atender las otras propuestas que anunció Diego en su “decálogo de Seguridad”, como es crear la Ley de Justicia Cívica, la reforma para despenalizar los daños por accidentes de tránsito, y la regulación de las casas de empeño, yonkes y chatarreras.*** PAELLA A TERESAEn el Club Rotario de León todavía le tienen guardadito su plato de paella a la secretaria de Turismo del Estado, Teresa Matamoros. Y es que dicen que les confirmó que asistiría a inaugurar la edición 39 del Festival de la Paella, en la Velaria de la Feria hace dos semanas, pero el mismo día les canceló.* APOYOS, YA NONo sólo eso, tampoco hubo ni un peso de apoyo público al evento pues no les convence que sea un evento turístico. La nueva titular de Turismo y su equipo pueden tener sus razones y su plan, el problema son las formas, es hora que no recibe a Sergio ‘Pollo’ Tejada, presidente del Club Rotario.*** ¡CARAJO!El exdirector general de Comunicación Social del Municipio de León, Emmanuel Moreno, les mandó decir por vía tuit lo siguiente: “¿Por qué carajos @municipio_leon no hace nada para quitar a los limpiaparabrisas de las calles? Hay una pandilla entre López Mateos y Mariano Escobedo que acaba de arrebatarle el bolso a una chava y se fueron corriendo. Si Celaya pudo ¿por qué aquí no?”.El Gobierno del Estado instaló la ‘Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida’ 2018-2024.El organismo lo encabeza el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; y participan el subsecretaio del Trabajo, Marco Rodríguez, como secretario técnico; el jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara; y los titulares de Seguridad, Educación, Desarrollo Social y Humano, Salud, Desarrollo Económico, IMUG, DIF Estatal, Instituto de la Juventud Guanajuatense; y de la Delegación Federal del Trabajo.