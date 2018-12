Corredor Industrial

Robots amigos

Ánimo que ya es lunes. Baxter, el famoso robot industrial colaborativo, es parte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus León.Hablar de robots en la actualidad cada vez es menos novedoso, sobre todo en una zona como el Bajío, pero lo peculiar de Baxter es que es un robot humanoide, pues puede convivir codo a codo para hacer equipo con trabajadores de carne y hueso en la línea de producción.El amigable Baxter cuenta con un par de brazos, cara animada, una estatura que ronda los 90 centímetros y un peso que no supera los 100 kilos, creado por Rethink Robotics, hace cinco años, para ayudar en los procesos de las PyMes.En México solamente un par de campus cuentan con un Baxter, uno de ellos está en la capital del país y el segundo es el de León, en donde han trabajado con los estudiantes en desarrollo de proyectos relacionados con la carrera de mecatrónica, además de ofrecer la opción de servicios de capacitaciones y consultoría; aprovechando la gran cantidad de industria manufacturera que existe en esta parte de México.El viernes en nuestra visita al Tec de Monterrey Baxter estaba en el Centro de Competitividad Internacional (CCI); sin embargo, su hogar está en el Centro de Tecnología Avanzada (CTA), al interior del edificio de Ingeniería. El costo del robot en su lanzamiento fue de 600 mil pesos.Una más del Tec de Monterrey. Estudiantes de Mecatrónica y Mercadotecnia interesados en mejorar la calidad de vida de los pacientes unieron conocimiento con la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular, ganando un premio estatal, y ahora van a presentar su prototipo a la Sheffield Hallam University en Londres, en busca de obtener recursos y les apoyen en la validación del proyecto.Biomechanical Tracking Tape for Motor Rehabilitation, de acuerdo con los estudiantes involucrados, es una aplicación tecnológica que están desarrollando y permitirá ser más detallados, es un sistema integrado de metodología para corrección de problemas en la rehabilitación de estas personas, en cuanto a la recuperación de movimiento dadas las características de esta enfermedad.Hector Ruíz, Cristina Ortiz, Emilio Bravo, Oscar Medina, alumnos de la licenciatura en Mecatrónica; Cynthia Brav, de Mercadotecnia y Comunicación; y el Doctor Héctor Arellano, mentor del Tecnológico de Monterrey Campus León, ganaron la convocatoria del “Segundo Encuentro de Innovación y Creatividad para la Internalización en Casa por parte de SICES”(Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato).La convocatoria consistió en una experiencia de internacionalización, en donde los ganadores trabajarán en conjunto con Sheffield Hallam University, con quienes validarán el prototipo de los jóvenes leoneses.Las etapas del proyecto consistieron en desarrollar y presentar la idea, generando una base de datos donde los maestros de la universidad extranjera los evaluaron. En la siguiente fase presentaron en idioma inglés la idea a manera de pitch, donde convencieron a un grupo de jueces escogidos por el SICES, quien apoyó económicamente a los ganadores para sus viáticos en esta travesía por Reino Unido.La unión entre el Tecnológico de Monterrey Campus León y Sheffield Hallam University, se logró gracias a Paulina Trejo, EXATEC de la carrera de Mecatrónica y actual estudiante de Doctorado en dicha escuela.En Volkswagen no solamente hacen motores y autos, sino también labor social en las regiones donde tienen plantas, por ejemplo en Guanajuato.Platicando con Julio César Marín Leal, gerente de gestión ambiental y sustentabilidad de Volkswagen México, compartió que de 2012 y hasta este año trabajaron en la Sierra de Lobos, en 114 hectáreas, lograron restauración del suelo, conservación, reforestación y monitoreo de fauna.Han plantado cerca de 120 mil arboles, cuatro kilómetros de cerca perimetral para ganado, hicieron tres bordos de captación de agua para ofrecerles a las personas que habitan por la zona el que puedan almacenar su agua para consumirla.Por medio de el tema ambiental y sustentabilidad buscan generar acciones de medio ambiente, la parte social y económica, por ejemplo comenta el directivo que en Sierra de Lobos ayudaron a que una joven terminara sus estudios.Su siguiente proyecto en Guanajuato es la Cuenca de la Esperanza, en donde se van a hacer las mismas acciones, pero ahora el reto será mayor, son 620 hectáreas en las que trabajarán de 2019 a 2028.Las zonas a trabajar las seleccionan en equipo con las autoridades de cada estado.