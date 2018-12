¿Resistirán las instituciones?

Tan arbitrario como terminar de un plumazo la obra más importante del siglo resulta la decisión de poner un tope salarial a los expertos y especialistas que trabajan para el Gobierno. Uno de los pilares que quedan de la democracia es el Poder Judicial Federal y sus expertos y especialistas en derecho.En los juzgados federales se puede ver el volumen de expedientes que analizan, proyectan, juzgan y sentencian. La carga de trabajo hace que en ocasiones los juicios se prolonguen más de lo que la propia justicia requiere. Es un trabajo donde se deciden destinos y fortunas.En los últimos sexenios se remunera muy bien a los jueces por dos razones: primero, es una carrera de largo plazo donde el conocimiento no se adquiere sólo en la universidad sino en la experiencia de años de trabajo; segundo, para evitar la corrupción. Además, a medida que avanza la ciencia y la tecnología hay juicios más complejos que requieren de verdaderos expertos. Imagine un conflicto por una demanda del espectro de frecuencia para celulares. El último del que tuvimos noticia valía 2 mil 500 millones de dólares.O una decisión sobre un estadio como el del Club León. Los magistrados pueden decidir que el NAIM no pare, aunque el mismísimo Presidente lo ordene.¿Qué tal la decisión de sostener el resultado de la elección de Puebla donde ganó el PAN? Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le dieron gusto a AMLO y al líder del Congreso, Mario Delgado. De inmediato los descalificaron. El Presidente dice que no está de acuerdo y Delgado los acusa de deshonestos “a pesar de que ganan 600 mil pesos”. (Algo que no es preciso).Las instituciones podrán resistir el embate temporal del presidente más popular de los últimos tiempos, pero sucumbirán si las socavan deliberadamente. Digamos que logran por algún método la disminución de los sueldos de los jueces federales a la mitad. El resultado sería nefasto. Cientos de ellos se irían. Saben mucho y pueden ejercer su profesión sin tanta presión y con mayores ingresos desde fuera. Se quedarían los segundos y en lugar de los segundos los terceros. Tal vez sea lo que quieran lograr: mantener bajo control el Poder Judicial para lo que se ofrezca con el tiempo.Recordemos que el PRI en sus épocas totalitarias controlaba todos los poderes y el Presidente era quien controlaba al PRI. Con los ataques directos al Poder Judicial, el Presidente y el líder del Congreso, desmoronan la confianza en sus decisiones. Mario Delgado, al acusarlos de deshonestos, sin pruebas, pone a los jueces en el banquillo de los acusados.La tentación totalitaria del nuevo Gobierno ya se mostró en casi todas las decisiones: el centralismo, la destrucción del NAIM y ahora el ataque al Poder Judicial. Dice AMLO que no está de acuerdo con la decisión pero “la respetará”. Es que no hay de otra en un país democrático con separación de poderes.Hasta hoy AMLO muestra la virtud de escuchar y responder en su conferencia matutina. Si continúa con esa apertura será más difícil que triunfe su vena dictatorial y se pliegue a los valores democráticos que lo llevaron al poder.