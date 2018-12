El año de ensayos y conciertos concluyó para los integrantes decon la actuación que ofrecieron este domingo ante un público interesado en disfrutar los avances de los niños y jóvenes que forman esta agrupación.La agrupación, que ha cambiado la vida de cientos de niños que de otra manera difícilmente podrían haber tenido contacto con el arte, ofreció un concierto en elen el cual los invitados de honor fueron los padres y familiares de los jóvenes músicos que hablaron de la forma en que la Trinitate les ha cambiado la vida.“La Orquesta me ha dado una nueva forma de pensar y me ha presentado otros proyectos de vida y metas más ambiciosas, me ha ayudado a superarme”, dijo Marcelino Conchas Reyes.“Estar en la Orquesta significa mucho. Es una manera de expresarme y liberarme de todo el peso del diario vivir. Es donde yo me desahogo”, comentó Alessa Uribe.“La Orquesta es mi familia, por eso entrego todo a la misma. Significa mucho, me ha cambiado el pensamiento y la mejor recompensa es la gente que me aplaude”, Alejandro Infante López.Por partes de los maestros, Bruno Mente, profesor de chello, dijo estar sorprendido de lo que se logra hacer con este proyecto.“Algunos de los alumnos son de comunidades alejadas a León y poder llevar la cultura a lugares que por no estar cerca de los centros urbanos, es muy interesante. Mis alumnos son como mis hijos”, destacó.