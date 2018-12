Llueven críticas e insultos

El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, sigue siendo señalado en redes sociales tras 'pasarse de cariñoso' con la que entonces era Primera Dama, Angélica Rivera.Ella y Enrique Peña Nieto fueron a la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de la Sedesol, y al finalizar el momento protocolario de la celebración, Miranda se acerco a Rivera, entre la multitud de funcionarios, y la sujetó de la cintura, mientras ella seguía saludando a los políticos.Ella actuó como si nada al principio, pero al ver que esa mano no se iba, ella misma la quitó sin voltear ni hacer un escándalo, y el secretario se retiró de manera cautelosa.Sin embargo había una cámara cerca, que captó el momento. El video fue subido a YouTube y tiene más de 7 millones de vistas.Llamaron al ex titular 'idiota' por acercarse de esa forma a la esposa del Presidente.Otros opinaron en los comentarios que ambos tuvieron un encuentro íntimo en algún momento y por eso ella reaccionó así, 'esperando a que su esposo estuviera muy cerca para quitar la mano'.Hubo también quienes lo criticaron a él por no tratarla como una dama, ¿tú qué piensas?