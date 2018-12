Denuncian desprecio de Televisa



"Ustedes que son medios de comunicación, por favor digan que nos están tratando muy mal. No nos dejan pasar al programa que porque sólo entran las personas que donaron millones de pesos”



"No se vale la actitud que tomaron porque nosotros trajimos las alcancías llenas con mucho esfuerzo y nos están despreciando”

Sólo familias humildes se quedaron fuera, denuncian

Se celebró la edición 21 del Teletón con banderazo de salida en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlalnepantla, CDMX, pero están saliendo a la luz declaraciones de personas de escasos recuersos que trabajaron de manera voluntaria para recabar dinero.Personas que recolectaron dinero con las famosas alcancías no pudieron entrar al foro de Televisa para disfrutar de los programas y conciertos especiales, denunciaron.Se les habría dado a entender que no podían entrar porque no dieron donaciones millonarias. Una beneficiaria dijo, sin querer dar sus datos personales, que al menos 400 personas se quedaron afuera del CRIT porque sus donativos no eran muy grandes en comparación con los empresarios y familiares de los mismos.Dijeron que en los 21 años del Teletón es la primera vez que hacen evidente su maltrato hacia ellos y que se sintieron despreciados por Televisa.Denunciaron que el personal de seguridad y del Teletón les impidió que pasaran y no les dieron motivo específico; habrían sido únicamente familias humildes las que se quedaron fuera.Teletón superó la meta del año pasado y llegó a los 367 millones 190 mil 205 pesos.Con información tomada de Diario Basta! y La Neta Noticias.