Alan Pulido apunta a la final del Mundial de Clubes

“Si, la verdad motivados de poder experimentar este mundial de clubes, la verdad que vamos a dejar todo en la cancha y no queda duda que nos mataremos por este equipo. Si, la verdad para mí es un sueño, un sueño hecho realidad. Disputar este tipo de torneos, enfrentarnos a grandes rivales y a dejar todo como lo he dicho. El equipo está preparado para tener grandes partidos”.



“Pues lo esperábamos porque realmente en la competencia mexicana lastimosamente no pudimos calificar, pero yo creo que venimos preparados para este torneo y ojalá nos vengamos con grandes cosas. La verdad que es un sueño para nosotros poder disputarlo”.

No hay lugar para el error



“Sabemos, que es de matar o morir, es una final para nosotros y va a ser algo muy importante lo que nos vamos a jugar. Estamos agradecidos por la forma en que nos despidieron, la verdad que no tenemos palabras, dejaremos siempre todo en la cancha por estos colores”.

La única satisfacción que puede tener la afición del, es que en elel equipo haga un excelente papel, luego de un año gris y, aseguró que están conscientes de la deuda que tienen con sus seguidores, así que es momento de hacer historia.No hay imposibles en el futbol, así que ¿Por qué no pensar en llegar a la final en el? se preguntó, quien precisó que el equipo está cien por ciento mentalizado en cristalizar esa idea.En esteno hay margen de error, es ganar o despedirse, tomar el avión de regreso a casa y no quieren hacerlo, porque es el único torneo que les queda para darle una satisfacción a la afición, en elEl equipo que tiene pensado el técnicoestá definido, siempre y cuando no se presente ninguna lesión en los días previos y arrancarían ante elcon:como volante extremo por la izquierda ypor derecha. En la media cancha; en el ataque