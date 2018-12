Justo cuando el equipo Sub 20 de Rubén “Ratón” Ayala está por disputar su cuarta final en la categoría, a los jóvenes los bombardean con estas noticias, con la llegada de Pepe y quién sabe cuántos más veinteañeros. Créanme, para los cachorros, es una patada en los h…

, tres hombres, más que nombres, tres jugadores que encajan en el perfil de la directiva, que no asustan, pero que deberían sorprendernos.La directiva felinay que, con un poco de suerte, puedan pegar como en su momento pegaron los Luis Montes, Carlos Peña o Edwin Hernández.No más corajes, lasimilar que los que los ascendieron, así han reforzado a su Fiera cada torneo. ¿Para qué enojarse y mentar madres? Es lo que hay.mientras no, es hora de asimilarlo. Así ha sido la apuesta. Cada torneo es lo mismo, infinidad de cortes de manga a Chucho, que sólo le causan gracia.Aquí se me ocurren algunas; viene a disciplinarseViene a jugar, a ganarse un lugar y confirmar que, hasta hace un año, era la “joya” de las Chivas.Viene a apoyar a Ambriz para los minutos de menores… o viene a ver a qué pasa, al cabo tiene 19 años, si no triunfa acá, no pasará nada.¿A qué viene José Juan?, algo que, con esta directiva y sus cuerpos técnicos, ha sido constante. Un dato, de los menores de Ambriz, Calero, Mascorro, Macías y Price, porque Jorge llegó de Cancún vía el Potro, son chavos talentosos, pero NO hechos en León. Aquí les comenté de la salida de Leonel López, la cual está cantada, apalabrada ya por su representante y oficializada en el Draft este mismo miércoles.Con la partida del canterano más técnico de los Verdes en años, el arribo de Iván Ochoa encaja, un jugador que ataca más de lo que defiende, que reparte la pelota y que, como premio por sus buenas campañas en Chile, regresará a la Liga Mx en donde ya suma 80 minutos. No obstante, mi cabellera a que este ex tuzo, no es más que Leonel en la cancha. Finalmente, Dilan, poco que decir, ojalá no sea otro Cornejo en el pasto, eso, ya será ganancia.PD. Misión de Ambriz en Pachuca