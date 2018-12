Mauro gana bien, lo desquita en el terreno de juego; vive bien y quiere seguir en la ciudad, tiene su casa y negocios en León.



Difícilmente le pagarán lo que gana en el León en otro equipo. Pero más complicado aún que un club le ofrezca hacer tanta historia.



Un futbolista de calidad y palmarés como la de Boselli es cotizado.



A partir del 31 de diciembre Boselli pudiera arreglarse con otro club, ver al mejor postor pero lejos del balompié mexicano.

Es tema para otra columna.Yo todavía me lo pregunto, me doy una idea, pero aún me lo pregunto.Unaes aquella donde lasdonde uno de los bandos es muy superior en armas y número.El Club León es parte de una industria, una negocio voraz donde los equipos compiten pero también forman un bloque, un dique para que las reglas que los tienen en la cima de la 'cadena alimenticia' prevalezcan.En el futbol de nuestro país,casi siempre.La clave está en una palabra: Tiempo.Lo quiso llevar hasta un punto en el tiempo donde se agotara el margen de maniobra para el jugador. Si Martínez sabía que iba a ofrecer menos de lo que gana actualmente, ya que está destinando recursos para edificar un nuevo estadio,¿Hay tema más importante en el futbol que cuidar lo relación con los jugadores? Claro que no.No fue por descuido,reducir el margen de acción del jugador que difícilmente puede ir a otro equipo de la Liga Mx sin antes tener la venia del León.¿Y a dónde más quisiera ir un goleador que está a siete tantos de ser el máximo goleador en la historia del club? Pues a ningún otro equipo de la Liga Mx.En ese escenario, la 'guerra' es asimétrica, no hay modo de que Boselli le pueda competir al León.Pero el factor tiempo cambió las condiciones de la disputa.Que no se diera un acercamiento para renovar en los tiempos donde la cancha era pareja,La FIFA y su reglamento tienen un tiempo de protección para el jugador, un arma para ayudarlos a defenderse de una posible 'guerra' asimétrica.Les dieron un lapso:hasta donde les sea posible, para seguir trabajando.El León firmó un contrato hasta el 30 de junio con Boselli.sin tomar participación al equipo Esmeralda.Una oferta, ca esa frontera reglamentaria donde la FIFA empodera al jugador, abre un abanico de posibilidades para el futbolista.Si tiene cartel y proyección, permitir que la fecha del contrato se acerque a su fin y no blindarlo lo convierte en blanco fácil de propuestas muy importantes en lo económico, en escenarios donde los clubes con los que tienen contrato no recibirán dinero por la venta.Jugadores atractivos por su juego yEliminas al intermediario y te arreglas directo con el jugador.Es el caso de Boselli.No hubo oferta, se llegaron los tiempos, la balanza se inclinó a su favor.Bajo este escenarioSigo creyendo que es muy complicado que siga en la Liga Mx.No hay oferta, y en este momento, en este punto del contrato, tampoco la intención de seguir. Entonces es factible rechazar la oferta del club actual, todo en aras de cerrar el contrato con el equipo ofertante.¿Dónde nos daremos cuenta?Fácil, el próximo primero de enero,. El Club León tendría la oportunidad de obligarlo a que cumpla su contrato, a sabiendas de que ya no quiere estar más, y arriesgando a que se la pase en la banca , o dejarlo ir antes de la finalización. En ambas opciones sin recibir un solo dólar por la transacción.Así es el guerra, donde hay bajas, donde hay enfrentamientos, donde hay recursos, pero también estrategia.El tiempo corre yCorre el riesgo de que se vaya sin recibir un sólo peso, si no se arregla en México. Y afectar obviamente en el armado del equipo para la próxima temporada.Una relación plagada de grandes logros y muy buenos momentos.Deberían de firmar la paz. Suena raro verlos como enemigos, pero pues así es la paz: se hace entre enemigos, no entre amigos.