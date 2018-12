Zlatan Ibrahimovic condicionaría a los Dos Santos en el Galaxy

2018-12-11 18:21:38 | EL UNIVERSAL

El delantero sueco se quedará en el equipo de Los Ángeles

El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, quien llegó a inicios del torneo pasado a la MLS (Major League Soccer) con Los Ángeles Galaxy procedente del Manchester United, estaría condicionando la permanencia de alguno de los hermanos Dos Santos en el equipo.

A su arribo a la escuadra angelina no contaba con el estatus de jugador franquicia, a pesar de su calidad y fama a nivel mundial, a diferencia de Giovani, Jonathan y el francés Romain Alessandrini.

Para el próximo torneo el sueldo de Zlatan ascendería a los 1.5 millones de dólares, por lo que pasaría a ser un jugador con dicho estatus, obligando al equipo a prescindir de los servicios de alguno de los anteriores.

Gio y Jona no vivieron una de sus mejores temporadas en el balompié estadounidense, en la cual no accedieron a los play-offs, situación que pondría a algunos de ellos fuera de planes. Con esto los rumores sobre el retorno de Ibra a AC Milán en la liga italiana se desvanece