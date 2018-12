"Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo. Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas.



"Nos complace asociarnos con Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones", comentó Suzette Quintanilla, hermana de la cantante.

Los fans están felices

Los fans están felices

es el nuevo proyecto que se podrá ver próximamente por, donde se abordará de manera fiel la vida de la llamada. Al parecer la familia se quitó la espinita que traían clavada, luego de desaprobar la serie que se transmite por la cual se basa en el libro que escribió la periodista y en donde la protagonista no era su hija sino la asesina. Por tal motivo ellos son los responsables de la producción y guión.

Algunos de los comentarios de los admiradores de Selena, comentaron que:
"Al fin una serie de alguien importante".
"Esta sí la quiero ver, amo Netflix".
"Sólo espero que no sea como la del Secreto de Selena".
"Netflix ya te ganaste mi corazón".
"Gracias Netflix! Eres el amor de mi vida! Bidi bidi bombon!".
"Aaaww Tío Netflix Esto es Amor Prohibido! ojalá algún día salga una original de la Trevi".
"Netflix, gracias a ti mis hijos se han vuelto muy independientes!".
"Siiiii!!! Tenia la esperanza en mi cora que la subirian!! Gracias tío netflix".
"No puedo creer que Selena vaya a tener su serie en Netflix. Amanecer, ocaso; amanecer ocaso. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar…"
"No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza. . . Y esperarme hasta que salga en Netflix".

Seguramente la serie de Selena causará furor, tal como lo hizo la historia de, cuya primera temporada se estrenó en abril pasado y aunque ya se confirmó la segunda temporada, aún no hay fecha oficial.

