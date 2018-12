Tecate Bajío



“Los festivales te dan la oportunidad de ver varias cosas, (porque) son con bandas buenas, nuevas y consagradas, es lo mejor que pudo haberle ocurrido a México.



“Hay festivales que hasta meten grupos de cumbia, que encantan, la gente se vuelve loca, los greñudos se ponen a bailar, y eso antes no pasaba, (ojalá) que lo sigan haciendo”, admitió el compañero de Cano Hernández, Tony Hernández, Isaac 'Campa' e Ivan Monsivais.



“Tony se va a encargar de producir el próximo álbum de El Gran Silencio, yo creo que en enero o como se nos vaya acomodando la agenda, ya entramos a grabar nuevo material. El disco 'Contra el Sistema', íbamos, veníamos y duramos un año en terminarlo, pero ahora, cuando vamos en carretera, Tony se encarga de pre-producir lo que vamos a grabar”, platicó.

'Vamos bien en México'

“Muchos lo ven como una moda, pero está bien que se hagan cada vez más grandes, como el Pa'l Norte, Machaca, Vive Latino, los festivalotes, y (que bueno) que ya están haciendo los propios (en cada ciudad), vamos bien en México, nos estamos armando en infraestructura, producciones, estamos creciendo por ese lado”.



“No he escuchado muchas bandas nuevas, en lo personal no tengo el tiempo de clavarme en lo nuevo, pero en México siempre hay gente talentosa, con música increíble y aquí seguimos nosotros”, finalizó.

Aún hay boletos

