En el mundo donde crecí piensas en estudiar y trabajar, no en ser actriz: Yalitza Aparicio

Las trabajadoras domésticas se convirtieron en las protagonistas de la premier que el director mexicano Alfonso Cuarón ofreció en Hollywood de la película Roma, ya que al acto invitó a algunas de estas empleadas.En la alfombra, Cuarón, las actrices y el equipo de producción ya se sintieron triunfadores, no necesariamente por el número de premios a los que opta la película, sino por capturar a una audiencia que a través de Roma puede verse reflejada en una pantalla de cine.Durante la presentación, Cuarón aseguró que no pensó que el film, inspirado en su infancia, se convertiría en una historia universal y que ganaría adeptos entre los críticos más exigentes.No obstante, el director señaló que parte del éxito de la cinta se lo debe a Yalitza Aparicio, que en esta película inició su carrera como actriz.La oaxaqueña de 26 años declaró que estar en Hollywood y asistir a la premier supuso “un sueño hecho realidad”, algo “muy difícil de imaginar”.“En el mundo en el que yo crecí no te pones a pensar en el cine como contexto, piensas en trabajar y estudiar pero no en ser actriz”, dijo Aparicio a Efe, mientras sonreía anonadada por las cámaras y micrófonos que la esperaban para una entrevista.El salto a la fama de Aparicio se debe a su interpretación de Cleo, una joven indígena que trabaja como empleada del servicio para una familia en un barrio de clase media de Ciudad de México llamado Roma a principios de los años 70.“Yo no sé si tengo algo de Cleo en mí, pero sí sé que ese personaje es muy fuerte y que no se derrumba tan fácilmente”, explicó la actriz.Aunque Roma ya se ha estrenado en algunos cines, la premier de la cinta en Los Ángeles tuvo un significado importante para el director, que en 2014 se convirtió en el primer mexicano en ganar un Oscar como mejor director por Gravity.La ciudad reúne a la mayor población de mexicanos que viven en el extranjero y es “como traer la película a casa”, sostuvo Cuarón.Para la actriz Marina de Tavira, quien interpreta a Sofía, la dueña de la casa donde trabaja Cleo, Roma es el reflejo del “buen momento” del cine mexicano e incluso podría marcar un nuevo punto de partida para una segunda etapa del cine de oro mexicano, dijo a Efe.La película ha recibido tres nominaciones a los Globos de Oro como mejor película extranjera, mejor guión y a Cuarón como mejor director.