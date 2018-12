El secretario general de Mineral de la Reforma, Pedro Pérez Flores, informó que licitaron una segunda etapa del mercado municipal que costará más de 3 millones de pesos, por lo que estimó que la construcción culminará después del primer trimestre de 2019.



En entrevista, el funcionario señaló que la ampliación del inmueble será para dar apertura a un mayor número de comerciantes, aun cuando habían acordado con los locatarios que solo habría 29 lugares.



Al respecto, Erasmo Guerrero González, dirigente de la Unión de Comerciantes de Pachuquilla (UCP), señaló que las autoridades municipales no les han informado de dicha construcción, la cual, dijo, perjudicará sus ventas.

SEGUNDA ETAPA PARA MERCADO MUNICIPAL

De acuerdo con Pérez Flores, la primera etapa de remodelación del inmueble tiene 90 por ciento de avance.



Sin embargo, la ampliación del mercado, que culminaría formalmente en los primeros 15 días de 2019, requerirá entre dos y tres meses más, derivado de la remodelación que costará 3 millones 344 mil 907 pesos.



El funcionario municipal insistió que la ampliación es para "beneficiar a más gente, más locatarios" y se realizará con recursos del ayuntamiento que corresponden a 2018.



Aunque no precisó el número de nuevos comerciantes, Pedro Celestino aseguró que entrarán más de 29 personas; no obstante, el reacomodo será "sin que les afecte a los que ya están", toda vez que no se permitirá dos giros comerciales del mismo producto, argumentó.



De acuerdo con el fallo de la licitación publicada en la página oficial del ayuntamiento, la segunda etapa del mercado de Pachuquilla se efectuará en 120 días naturales, periodo que culmina el 8 de abril del siguiente año.

REMODELACIÓN ES “UN GOLPE”: UCP

La Unión de Comerciantes de Pachuquilla (UCP), a través de su vocero Erasmo Guerrero, consideró que la construcción de la segunda etapa del mercado “va a ser un golpe más” contra los vendedores.



De acuerdo con el líder de los locatarios, no fueron avisados por las autoridades del ayuntamiento acerca del proyecto.

“Con nosotros no ha habido contacto de información, no nos dejan pasar, está prohibida la entrada. Hay mucho hermetismo por parte de ellos hacia nosotros”, puntualizó.

Hasta el momento, la UCP descartó realizar movilizaciones contra la segunda etapa; no obstante, pronunciaron que las ventas disminuirán con la edificación.