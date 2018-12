Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo, señaló que elementos de la policía militar y federal han arribado al estado para combatir delincuencia organizada y, en general, los ilícitos que ocurren en la entidad.



Luego del acto protocolario que se celebró en el Centro de Justicia para Mujeres, el titular de la Secretaría de Gobierno indicó que dichas fuerzas contribuirán en las tareas de seguridad en Hidalgo.



Asimismo, consideró que no existe incremento en perforación de tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras argumentar que las estadísticas de Hidalgo reflejan la eficiencia del estado para detectar los ductos ilegales.

Vargas Aguilar indicó que Hidalgo trabaja en coordinación con el gobierno de la República, toda vez que han llegado “fuerzas especiales, tanto del Ejército como de la Policía Federal”. Aunque el funcionario omitió decir cuántos elementos permanecen en Hidalgo y en qué zonas, precisó que están para atender ilícitos de todo tipo, especialmente en materia de delincuencia organizada, precisó. “Vienen a reforzar las tareas de seguridad, en tareas de inteligencia y operativas”, dijo, tras señalar que los elementos no forman parte de la Fuerza Especial Conjunta. Asimismo, subrayó que continúan los trabajos coordinados con la Secretaría de la Defensa, así como el pago de 40 millones de pesos para temas de seguridad, con el objetivo, señaló, de “invertir todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los hidalguenses”.

Respecto a las tomas clandestinas en ductos de Pemex en Hidalgo, Simón Vargas consideró que no existe un aumento en la incidencia por ese delito.

“En algunos lugares en el país estas prácticas son continuas, permanentes, lo que pasa es que si la acción de la justicia no llega a esos lugares pues no se detecta”.



Sin embargo, al ser cuestionado respecto a que Hidalgo ocupa la segunda posición a nivel nacional por dicha problemática, Vargas Aguilar indicó que “no es que haya más tomas (en Hidalgo)”, sino que “en otros lugares no se detectan”.