Piden docentes destitución de director estatal de Cecati

Docentes del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 55, ubicado en Tepeji del Río, pidieron la destitución del actual encargado estatal de dichos planteles, Rubén Jiménez Ramírez, pues afirman que coloca a sus amigos en puestos directivos, sin importar su experiencia o conocimiento.



En rueda de prensa afuera del plantel, los inconformes expresaron que desde hace diez años, Rubén Jiménez Ramírez, titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), ha colocado en las direcciones de los diversos planteles a varios de sus amigos, lo cual no ha garantizado la calidad del trabajo.





Por el contrario, afirmaron que las personas a cargo no asisten a los centros ni tienen la capacidad operativa que se necesita para manejar un plantel de ese tipo, además que carecen de años de experiencia para justificar sus asignaciones.



En el caso del Cecati 55, dijeron que hace algunos años tuvieron un director que no asistía al plantel y que dirigía desde su teléfono. Al denunciar el caso les asignaron a otra persona que actualmente es la encargada, su nombre es Flor Angélica Montes de Oca Bárcenas, a quien acusan por incumplir con el perfil para el trabajo.





Explicaron que la cantidad de estudiantes que tiene es mínima, ya que no le da difusión al plantel, además que no les otorgan herramientas ni material necesario para impartir la clase; incluso, el profesor de informática, Ernesto Almonte Palacios, refirió que en ocasiones ni siquiera tienen internet para las lecciones.



Insistieron en que los puestos se asignan por “compadrazgo”, como pasó con el jefe del área de vinculación, el pasado 4 de diciembre, puesto en el que asignaron a Roberto Guzmán Olvera, de quien mencionaron, no tiene ni cinco años en el plantel, mientras que otros docentes con más de 30 años no fueron tomados en cuenta.





Expusieron que continuarán laborando, pero bajo protesta, pues dijeron estar cansados de la situación que enfrentan, razón por la que afuera del plantel colocaron letreros y pancartas con las que externan su rechazo a Rubén Jiménez y Flor Montes.