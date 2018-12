Descartan brote de varicela

“Estuve platicando con el Alcalde, tenemos una preocupación para que los niños no dejen de presentarse en su escuela”, explicó el funcionario, tras la difusión de notas en las que se informó que padres de familia habían dejado de llevar a sus hijos a dos escuelas de se municipio, porque supuestamente había más de un centenar de casos de varicela.

Pide no alarmarse



“Es muy importante que los padecimientos y patologías de interés episcopologio que tiene que ser de notificación obligatoria e inmediata, les demos un seguimiento muy puntual para evitar que esto se convierta en una diseminación sin control”, añadió el secretario.

No dejes de leer:

La difusión deprovocó que se esparciera la versión de un, pero el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez,en este municipio.Díaz Martínez explicó que se presentaron unos casos de varicela y afirmó que sólo son, por lo que aseveró que “no hay ningún brote, entonces la ciudadanía, los papás, los maestros deben estar en certeza de que estaremos revisando en el tema”.Pero ante la diferencia en datos sobre estaen aquel municipio del noreste de Guanajuato, el Secretario explicó que, “el jefe de jurisdiccion no pudo estar presente para encargarse del tema, envió a un encargado y posiblemente no tenía los datos correctos”.Por eso llamó para que esta información sobre los casos en la primaria Gregorio Torres Quintero, y del preescolar Jaime Nunó, para evitar malinformar y que la gente no se alarme.