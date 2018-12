Tras 5 días de viaje llegó a la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la Virgen

Cinco días de viaje a pie es el tiempo que le llevó a Gloria de la Rosa para llegar a la Basílica de Guadalupe a cumplir su manda.

Originaria de San Sebastián, Puebla la mujer de 56 años comenta que pese al frío durante la madrugada y el largo camino que ha recorrido está muy contenta porque podrá visitar a la Virgen Morena en su recinto después de 10 años, puesto que una lesión en la región lumbar le impedía caminar.

“Vengo a cumplir mi manda hace un año le prometí que si me ayudaba a mejorar mi salud, el siguiente vendría a la Basílica a darle las gracias, pues desde que me enfermé no había podido venir. No venía aquí desde hace 10 años”, resaltó.

Comentó que los dolores en la espalda baja le impedían moverse, incluso durante el año pasado estuvo por varios días en cama porque no podía caminar, ya que el malestar era muy intenso.

El 12 de diciembre de 2017 mientras Gloria veía por la televisión las “Mañanitas” a la Virgen, tomo una imagen que su hija le había regalado y tenía en el buró su recamara, le prometió que si “le daba fuerzas para recuperarse” el siguiente año iría a su “casa” a darle gracias.

Los 365 días pasaron, desde el viernes salió acompañada de su hija de 29 años, así como de 90 personas miembros de su comunidad para participar en la peregrinación y cumplir su manda.

“No importa el cansancio, el frío que hace por las noches, con tal de darle gracias a la Virgencita de que tengo salud para disfrutar a mi familia. Es un pequeño sacrificio a cambio de lo mucho que me ha dado”, expresa.

Gloria pasará la noche en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en punto de las 12 de la noche entonará “Las Mañanitas”, alrededor de las 3 de la mañana ella y la peregrinación regresarán a San Sebastián.