Varias personas se encontraban en condición grave, Castaner.



“Escuché dos o tres tiros como a las 7:55 p.m. (1855 GMT), luego escuché gritos. Me acerqué a la ventana. Vi a personas correr. Después de eso cerré las persianas. Luego escuché más disparos, esta vez más cerca”, dijo Yoann Bazard, de 27 años y habitante del centro de Estrasburgo.





“Hicimos lo más que pudimos para reanimarlo. Aplicamos RCP. Lo arrastramos al interior de un restaurante cercano”, dijo Fritz.

Los fiscales franceses dijeron que se abrió una investigación por terrorismo, aunque las autoridades no dijeron cuál era el móvil de la matanza. La ciudad es sede el Parlamento Europeo, que implementó un cierre de emergencia tras el tiroteo.No estaba claro si el objetivo era el mercado, que fue el centro de una conspiración ligada con Al Qaeda en el 2000. La prefectura de la región de Estrasburgo dijo que el sospechoso ya había sido catalogado como un posible extremista.El atacante ha sido identificado y tiene antecedentes penales, informó el ministro del Interior Christophe Castaner.El número de muertes, que inicialmente fue de una, subió a cuatro para la tarde del martes, según dos agentes de un sindicato policial. Uno de los oficiales, Stephane Morisee del sindicato FGP, le dijo a The Associated Press que soldados que montaban guardia en el mercado hirieron al atacante.El vocero del ejército francés, coronel Patrik Steiger, dijo que el atacante no tenía en la mira a los soldados que patrullaban en y alrededor del mercado navideño, sino a los civiles.Testigos dijeron a AP que escucharon disparos, gritos y las voces de los policías que ordenaban a la gente a permanecer al interior antes de que la zona cayera en silencio y los agentes se desplegaran.Otro testigo, Peter Fritz, le dijo a la BBC que una de las personas que murió era un turista tailandés que recibió un impacto de bala en la cabeza.Francia ha sido objeto de varios ataques perpetrados por extremistas, incluidos los tiroteos en París en 2015 _que provocaron la muerte de 130 personas y lesiones a cientos más_ y un ataque con un camión en Niza en el que fallecieron decenas de personas en 2016.El presidente Emmanuel Macron suspendió una reunión en el palacio presidencial el martes por la noche para poder supervisar lo sucedido, dijo su oficina, lo que indica la gravedad del incidente.