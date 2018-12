MÁS DENUNCIAS

Conectan San Juan de Abajo

*** MÁS DENUNCIASEn la presentación del Programa Municipal de Seguridad, el alcalde Héctor López y su secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, no se cansaron de repetir que por favor los ciudadanos denuncien, que sólo así tendrán el mapa real del delito y podrán responder con acciones eficaces para combatirlo.*** AVALANCHAUno de los grandes retos del programa (que en el papel es miel sobre hojuelas) es precisamente que si hoy el 87% no denuncia y con los pocos que lo hacen las Procuradurías no pueden resolver los casos, qué va a pasar cuando llegue la ‘avalancha’ de casos y la presión social porque se les responda.*** M.P. RECARGADOEn el evento no vimos a algún funcionario de primer nivel de la PGJE para aclarar esa preocupación (aunque sabemos que no hablan). La esperanza es que, al despenalizar los accidentes de tránsito e incrementar las Agencias del Ministerio Público, pueda solventarse. Además, este plan de policías recibiendo denuncias no es sólo para León, Diego también lo ofreció.***PLAN MIPyMEUnos 20 capitanes de industria agrupados en Concamin Bajío, que lidera don Ricardo Alaniz, se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, con el objetivo de conocer el proyecto de apoyo a la micro, pequeña y media empresa en el llamado “sexenio de las MIPyMES”. A decir verdad, el empresario celayense les inspiró confianza, pero se quedaron esperando el programa.*LA DIFERENCIAMauricio se hizo acompañar precisamente del subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Froylán Salas, quien ya tiene largo recorrido en la dependencia. Ambos ofrecieron un panorama general del proyecto económico, pero les faltó detallar los programas específicos de apoyo a las MIPyMES que distinguirán a la presente Administración Estatal de las que lo antecedieron.*PREOCUPACIÓN ENERGÉTICAUn tema en el que se nota que el Secretario anda preocupado es el de la suficiencia energética. La presión del crecimiento industrial de Guanajuato obliga a garantizar este servicio, pero no es sencillo. Ya se reunió con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en lo que toca a la inversión productiva no hay mucho optimismo, así que habrá que ir buscando alternativas para el suministro.*INDUSTRIA 4.0El otro gran problema para conectar la economía de Guanajuato al mundo, dijo a los industriales, es que ya vamos tarde a la Revolución Industrial 4.0, y eso urge de transformar el sistema educativo. Ricardo Alaniz se quejó que tiene dos años que pone sobre la mesa de la Coepes (Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior) el alinear la oferta educativa con la industria, y falta respuesta.***NO A LA TENENCIAEl presidente ejecutivo de la AMDA Guanajuato (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores), Arturo González, pidió al funcionario contrastar datos del impacto que tendría regresar la tenencia para autos de lujo (de más de 500 mil pesos valor factura), y pidió el respaldo en esa lucha. Se hizo acompañar del líder nacional de AMDA, Guillermo Rosales, quien antes estuvo con diputados.*EL CAPOTAZOEl Secretario le respondió que esa iniciativa no salió de su oficina, que se trata de una decisión de caracter financiero, basada en que el Estado depende 91% de los recursos federales, así que, dice, no esquiva el tema pero que mejor lo vean con el titular de Finanzas y con el Congreso del Estado.*** NO AMNISTÍA A CORRUPTOSEl legislador leonés, Éctor Jaime Ramírez Barba, en su calidad de Subcoordinador Anticorrupción de la bancada de Acción Nacional en el Congreso federal, alzó la voz contra la amnistía a corruptos del pasado, de la que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en mensaje de toma de protesta.* MORDIÓ LA LENGUAEl médico reclama cerrazón de Morena para escuchar los argumentos para nutrir una Fiscalía General de la República eficaz, autónoma e independiente del poder político: “No hay voluntad del Ejecutivo y su partido para fortalecer la independencia de la fiscalía”, dice. ¿Y Guanajuato?, se mordió la lengua.La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del Estado, concluyó los trabajos de pavimentación del camino de acceso a la comunidad de San Juan de Abajo, en León.Se trata de un compromiso que había hecho el Estado pues con la construcción del puente vehicular que conecta con la autopista Salamanca-León, el camino había quedado afectado e incomunicado.