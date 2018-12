Corredor Industrial

Para considerar

Son muchos los temas que están inmersos en el nuevo T-MEC, varios de ellos van más allá de los asuntos relacionados con la industria y exportaciones, por ejemplo el capítulo de Propiedad Intelectual e Industrial.La firma Clarke, Modet & Co. México, especializada en en estos temas, generó cinco puntos claves que el empresario debe conocer, el primero de ellos trata sobre los signos distintivos, como las marcas no tradicionales (marcas sonoras, olfativas) cuyaprotección se amplían en este nuevo tratado. Además, promueve de forma activa la regulación e incorporación de marcas de certificación y marcas colectivas y establece las bases de procedimientos para la tramitación de estas nuevas figuras.Por eso, es importante que al momento de hacer su proceso de certificación tenga una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, según corresponda, de la marca que quiera certificar, han recomendado.Un segundo punto es que en el nuevo tratado se establecen medidas y sanciones para vigilar e impedir la afectación de derechos de propiedad intelectual en territorio mexicano, en las cuales destacan: medidas en la frontera contra mercancía de la cual se sospeche pueda afectar o lesionar derechos de propiedad intelectual o de industria.En cuanto a las patentes, el primer cambio sustancial es en torno al sector farmacéutico porque formaliza la práctica de aceptar nuevos usos de sustancias médicas conocidas.Continuando el tema de las patentes, el “periodo de gracia” en la legislación actual es un lapso dentro del cual las divulgaciones realizadas por un inventor, antes de solicitar una patente para su invención, no afectarán su novedad. Con el T-MEC, ahora también quedarán cubiertas las divulgaciones realizadas por terceros con información obtenida del inventor.Un rubro más a considerar es que la vigencia de patente de 20 años, hasta ahora improrrogable, podrá ser “ajustado” por aquellos retrasos del IMPI que excedan 5 años contados entre la fecha de solicitud y la fecha de concesión.Ahora el T-MEC promueve la protección de datos agroquímicos, farmacéuticos y biológicos al recompensar la inversión y el esfuerzo de los laboratorios por producir datos que demuestran la seguridad y eficacia de un producto, mismos que son exigidos por la autoridad sanitaria para el otorgamiento de un registro sanitario.Y, por último uno de los temas más cuestionado en el mundo digital son los derechos de autor. Bajo esta consideración, el T-MEC establece la posibilidad de responsabilizar a los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) por la infracción de obras protegidas dentro de sus redes.Pero para ser exentos de responder a los daños y perjuicios, los ISP podrán remover o desactivar el presunto material infractor dentro de sus redes y sistemas.Hoy en Valor Agregado presentamos a detalle las cifras y el panorama del sector artesanías y decoración en Guanajuato, que a propósito el próximo año próximo podría tener un aumento en sus exportaciones a países europeos, en particular a Italia.Hace unos días un colectivo de marcas guanajuatenses presentó sus productos en la Feria del Mercado Internacional de la Artesanía (L’Artigiano in Feria) en Milán, Italia.Allá fueron acompañados por Rubén Sepúlveda Aceves, director del sector artesanías y decoración, donde identificaron a compradores potenciales, distribuidores y de mayoreo que podrían convertirse en clientes a largo plazo.El directivo de la Cofoce, adelantó que se trabajará en diversos rubros para que las empresas de Guanajuato lleven a este mercado productos con valor agregado y de la calidad que los caracteriza.Además del canal tradicional, buscarán aprovechar la alternativa de ventas por Internet, en plataformas como Amazon Handmade.Talavera Castillo, Chiles y Chiles, Benik, Joyería Edith Orozco y Sindashi fueron las empresas del estado que presentaron sus mejores propuestas en el estand institucional de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior.El sector artesanal y de decoración en Guanajuato de enero a septiembre sumó ventas al extranjero superiores a los 93.9 millones de dólares, representando un incremento del 12.2% con respecto a septiembre del año pasado.Durante este periodo, 38 empresas enviaron sus productos al exterior.