La metafísica y AMLO

Este artículo no es para todos, está dedicado a las personas que practican la metafísica; es decir, que reconocen el poder de la mente, los pensamientos y sentimientos, sobre la gente, las cosas y los sucesos.Quienes saben de metafísica afirman que todo cuanto existe y sucede es resultado de un pensamiento de la Mente Universal o de la mente individual. Ambas son una sola cosa y ambas crean. Lo exterior es manifestación. Manifiesta los pensamientos, anhelos, temores y expectativas interiores. De acuerdo con esto, el mundo que vemos es una creación de la Mente Universal y de los millones y millones de pensamientos de las mentes individuales.Según esta cosmogonía, si un humano desea que algo suceda debe pensar en ello, y sucederá. Igual sucederá lo que piensa y no desea, porque el Universo apoya y obedece todo tipo de pensamientos, positivos y negativos. Es decir, se cumplirán sus pensamientos conscientes e inconscientes, agradables y desagradables. Mientras más sean pensados y durante más tiempo, con mayor velocidad serán manifestados en el exterior.La visualización mental de un hecho es una orden que el Universo recibe y cumple. La acción sigue al pensamiento.¿Qué tiene qué ver esto con AMLO? Mucho. Millones de mexicanos estamos pensando en un cambio inminente. La unidad en este pensamiento hace que el cambio se esté dando ya, y continuará.Muchos piensan en cambios positivos, y muchos otros, en negativos.Entre los segundos está el temor de que México se convierta en una segunda Venezuela. Y los temores también se cumplen, siempre.Para los que practican Metafísica, alentar un pensamiento de temor es crearlo en la realidad. Lo primero que un metafísico hace es limpiar su mente de temores, resentimientos, rencores y toda clase de sentimientos desagradables, a fin de lograr que su propia vida sea dichosa.Luego, se cuida de jamás apoyar y dar poder a los pensamientos peligrosos que constantemente le endilgan otros humanos.Hace visualizaciones de lo que desea ver cumplido y las entrega al Universo. Así mismo cuida que sus propias acciones sean acordes a los pensamientos y visualizaciones que espera sean realizados.Traduciendo a la práctica lo anterior, la colaboración individual de un metafísico al bienestar comunitario de México podría ser descrita así:1. Alinea sus pensamientos con un cambio positivo, no con uno negativo.2. Limpia su mente de temores, resentimientos y rencores de toda clase, por pequeños que parecieran, y vive confiado en que su unidad con la Mente Universal le traerá bienes a él y a otros.3. Alienta pensamientos y sentimientos de gratitud por lo que ya se ha manifestado en su vida y le gusta.4. Visualiza lo que desea ver manifestado y lo entrega al Universo.5. Cancela, borra y desecha cualquier pensamiento de temor que lo asalte cuando éste todavía es pequeño, y se mantiene en paz constante.6. Cuida que sus acciones sean acordes con lo que desea y espera. Por ejemplo, si espera un mundo sin violencia, evita ser violento. Si espera un mundo de honestidad, es honesto. Y así, con todos los bienes que espera.Querido lector, si llegaste hasta aquí con tu lectura y no practicas ya la Metafísica, este artículo debe haberte parecido de una ingenuidad absurda. Pero si la has practicado, entonces ya experimentas que, aunque el mundo esté revuelto, el tuyo está en calma. Si muchos padecen dolor, desesperación, hambre u otras carencias, tú tienes tus necesidades satisfechas e incluso puedes ayudar a otros. La gente llama a esto tener buena suerte, pero tú sabes que lo que tienes son buenos pensamientos.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en [email protected] , o al teléfono 7 63 02 51