Ministros gandallas

Los ministros alegan que se lesionan sus derechos humanos al reducir salarios, pero olvidan que al aceptarlos lesionaron derechos humanos de miles que, en consecuencia, reciben muy poco.R- Guau, mi Santias, ¿no te estás metiendo en camisa de “once varas” al cuestionar a los ministros de la Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación?S- Me encanta tu sarcasmo, Rufo, primero avientas la piedra y luego escondes la pata ¡Pero sí!, aquí hay un dilema entre lo justo y lo legal, nada más recordemos aquello de que: el que hace la regla (la ley), hace la trampa. Las leyes no deben ser retroactivas, es un principio jurídico, pero también las leyes deben ser justas y equitativas,… y en mi opinión no lo son; me da lo mismo si reciben solo $270,000 pesos de sueldo y no $600,000.00 como acusa el Peje, de cualquier forma es un abuso y ello sin evaluar resultados de su gestión, como el amparo del Ministro Medina Mora a Peña y sus secuaces, para protegerlos de sus trapacerías y de la justicia o la acuwstionable decisión en el caso de Florence Cassez, hoy libre cual mariposa.Pensemos, perro: si tomamos como referencia el salario mínimo (hoy menor a $3,000.00/mensuales), es una mentada de madre lo que se asignan los jueces, o lo que aceptan que les asignen otros. En español simple, cuando aceptaron recibir esos emolumentos, cometieron un acto de corrupción ética, en contra de la justicia y de la moral. Para explicarme, cito al Director de Yakult, Carlos Kasuga: (En la empresa) “La diferencia de sueldo entre el obrero de más bajo nivel y el presidente de la compañía es solo ocho veces mayor.” Aplicado esto a nuestro esquema socio político y a nuestra clase gobernante, quedaría de la siguiente manera: si el salario mínimo es de $3,000.00 el salario más alto de un funcionario, congresista, magistrado, gobernante o aún el del Presidente de México, debería ser de $24,000.00… Si los jueces, congresistas, funcionarios o gobernantes quieren ganar más,… pues que suban el salario mínimo, así de sencillo. En el momento que la diferencia es mayor a ocho veces, la injusticia social nace cimentada en el abuso.R- Guauuu. En este entorno, a partir de la premisa de que no hay borracho que coma lumbre, los cínicos que tienen ingresos superiores a los $108,000.00 que gana el Presidente, se van a defender como gatos bocarriba, simplemente porque son abusivos. Ahora bien, si son tan chingones como creen o dicen ser, la propuesta de AMLO es correcta: “Váyanse a la iniciativa privada.” El servicio público es para servir, no para servirse.S- Hasta aquí o tengo más o menos claro, mi Rufo; donde me hago bolas es con el ajuste a los salarios menores a los $108,000.00, es decir, si alguien gana $50,000.00 en mi opinión no debería tocarse su salario; de manera tal que la única restricción sea no ganar más que el presidente; porque si “ajustan” todos los salarios con un criterio porcentual, a partir de la premisa de que un secretario debe ganar más que un gobernador o que un director de área, entonces tenemos un problema social que no solo afecta a los abusivos, sino a toda la burocracia, generando problemas sociales graves, por ejemplo, que no puedan mantener su nivel de vida o pagar los compromisos que adquirieron a partir del salario que tenían.Mi sugerencia sería: poner en los 3 niveles de gobierno, tabuladores que estén asociados a los niveles de riesgo, conocimiento, impacto de decisiones y responsabilidad del puesto; ahora si, a todos aquellos que estén fuera de tabulador, se les da la opción de ser liquidados y quedarse sin chamba o de una liquidación parcial y ajustar su salario nuevo tabulador. De esta manera se resuelve el problema de retroactividad de la ley de remuneraciones a servidores, al tiempo que se conserva una parte de la plantilla de funcionarios con experiencia, en beneficio de la calidad del servicio público.Otro criterio que debe implementarse, es la homologación de tabuladores entre los tres niveles de gobierno, quizás nos encontremos que debe ganar más el Presidente Municipal de Tlalnepantla, que el gobernador de Tlaxcala, dada la complejidad del puesto, lo que sería justo y equitativo; de otra manera la injusticia estará en función de la “manga ancha” o la corrupción de los congresos locales o ayuntamientos, con sueldos estratosféricos en estados y/o municipios.Finalmente, debemos pugnar por el servicio civil de carrera y así dar garantías a los buenos funcionarios, al tiempo que se sirve a la republica con servicios públicos de calidad, lo que me queda claro, es un sueño guajiro, ya que gente idiota como Yeidcol (no es ofensa, es descripción), presidenta de Morena, estará pidiendo cuotas de puestos a aquellos que llegan a puestos de representación o de gobierno bajo las siglas de su partido, práctica común pero no exclusiva de las izquierdas.Conclusión, eso de meterse con los salarios, está en chino, o describiéndolo con más propiedad, está en tabasqueño, pero de que hay una injusticia e inmoralidad a corregir ¡La hay!, en los detalles es donde mete la mano el diablo... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexiónEscritor y soñador