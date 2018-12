"El padre de la iglesia no se quiere hacer responsable, niega que hayan sido los responsables, pero al día siguiente seguían sus fiestas pero ya no emplearon pirotecnia, obviamente saben lo que ocasionaron", comentó Susana Serrato, integrante de la asociación que protege a los animales.





"Fue un accidente, no fue una crueldad animal directa, pero sí hay un fallecimiento y muy triste, con demasiado dolor, la pequeña presentaba quemaduras en más del 90% de su cuerpo, quemaduras internas que fueron las que terminaron con su vida, el daño interno, estaba súper grave la pequeña", señaló la activista.



"La llevamos de emergencia a atención médica para que le pusieran suero, hidratarla, analgésico por el dolor extremo, anestesia, desinflamatorio, antibiótico, bueno de todo lo que se pudo, hasta pomada en todo el cuerpo para prepararla, recibió oxígeno también, pero lo que más perjudicó fueron las quemaduras internas por eso no resistió", recodó.

Durante los festejos de una parroquia en la colonia Reforma del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en la que se emplearon juegos pirotécnicos,, denunció la organización Nitin Neza, que se dedica a la protección de los animales.Los propietarios del inmueble reclamaron a los organizadores de la celebración patronal los daños que ocasionaron en su casa y la muerte de su mascota, pero no reconocieron que el siniestro fue provocado por los "toritos" que quemaron y los acusaron de ser ellos mismos los que lastimaron al animal.Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en las inmediaciones de la iglesia, donde se llevaba a cabo la quema de los castillos.Para sofocar las llamas de la casa tuvieron que intervenir elementos de Protección Civil y Bomberos, así como policías municipales, quienes también trataron de salvar a la mascota.lamentó.Con las heridas que tenía en el cuerpo, la pitbull fue trasladada a una clínica particular donde recibió asistencia médica pero no sobrevivió.Los propietarios de la cachorrita indicaron que presentarán una denuncia por la muerte de su mascota.