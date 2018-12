¿Qué pasó con los artículos desaparecidos de Los Pinos? Televisa 'lo explica'

Se consultaron registros con información pública



"Para eso entre otras cosas sirve la información pública"

'Objetos pudieron ser guardados en otro lugar'



"Pinturas, tapetes, candiles, fueron registradas como parte de la colección de Los Pinos (...) en ese momento 63 obras de arte eran parte del activo fijo de la Presidencia y 103 en calidad de prestamo temporal a punto de caducar por parte de Hacienda"

"Esas obras que veíamos acompañando a Peña Nieto en Los Pinos tampoco están pero no sabemos si hubo saqueo"



"La única información confirmada por la administración de Andrés Manuel López Obrador es que el inmueble se exhibe tal y como la administración de Peña la entregó y que en el acta formal de entrega recepción hay mil 200 piezas como acervo de Los Pinos, pero que no se han trminado de revisar"

"Falta ver si los objetos los guardaron en otro lugar o se cargaron hasta con el perico"

Con la bienvenida al nuevo Gobierno y la despedida de Enrique Peña Nieto y su familia del mando, también vino una ola de críticas e indignación, pues Los Pinos 'amaneció' sin cuadros, cubiertos, tapetes, macetas, entre otras cosas de mucho valor, que solían estar ahí.La ex familia presidencial no ha dicho nada, y no hay mensajes sobre lo que pasó con esas cosas, por lo que se dice en más de un medio de información que Peña, Angélica Rivera y sus hijos se quedaron con cosas que no debían y que aprovecharon que los empleados serían despedidos (al convertirse la casa en un museo) para tomar las cosas sin que nadie diera fe de un antes y después.Pero en el programa de Televisa Punto y Contrapunto, se 'aconsejó' a los ciudadanos no caer en 'trampas de desinformación'.Se dijo que distintos medios aprovecharon el 'vacío' en la casa para llevar agua a su molino. "No te dejes engañar", "aprovechan la falta de información para mentir".Se dijo que sí había una gran colección de arte y objetos de valor y que en septiembre pasado el periódico Reforma publicó un registro de obras obtenido a través de una solicitud de información pública.Con información tomada de Noticieros Televisa.