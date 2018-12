"Lo he dicho siempre, estoy bien aquí en el América, nunca le he dicho que no a la Selección, pero estoy muy feliz aquí. Si me llaman, pensaré después en eso", dijo el "Piojo" Herrera, timonel de las Águilas.



"Ya dije también que estoy en este momento y quiero muchos años de mi carrera de ensueño en el futbol mexicano, no quiero y no voy a hablar más de selección".

Dejan las hostilidades para la cancha y aseguran están listos



"Tiene jugadores que individualmente, en todas sus líneas, están bien dirigidos por Miguel, es un equipo que debes tenerle cuidado para que no te pegue mal parado, es muy peligroso", dijo el portugués.



"Cuando llegué escuché que decían 'mi casa es tu casa', estamos bien acá, respetas siempre al rival por delante".



Mientras que el "Piojo" resaltó que "los dos equipos llegan bien, la posición de la tabla no importa sino el llegar a la final, en estos momentos ya estamos, vamos a buscar la Copa como sea, nos vamos a matar por conseguirlo", indicó.



"Cruz Azul regresa y se siente así (en casa), como digo que también es casa del América. Un lugar lleno de historia en este coloso".

ApenasMiguel Herrera y Pedro Caixinha aseguran que su mente no está en tricolor.Mientras quesi tiene ambiciones con el combinado nacional.Los técnicos de la final no tuvieron problema al verse frente. Aunqueen ironías no se reservaron.Pedro Caixinha, de Cruz Azul, y Miguel Herrera, del América, se dieron la mano y por mera cortesía un "bienvenido a mi casa, que es tu casa".Con buen humor,el próximo domingo, cuando el futbol mexicano conozca a su nuevo rey.