Quienes le chiflaron e hicieron Buuuuu a Micky @LMXLM hoy en el @AuditorioMx no se dieron cuenta de que hoy se convirtieron en el Explotador de #LuisitoRey !! Déjenlo en Paz!! Vieron la serie y lo tiranizan!! #LuisMiguel pic.twitter.com/PfQUjuVRsV — Marco Pacheco (@YoMarcoPacheco) December 11, 2018

Una tristeza esperar hora y media para escuchar a #LuisMiguel gritar casi todas sus canciones. @Ticketmaster_Me espero cumplan su palabra en cuanto al reembolso de los boletos. pic.twitter.com/1DEPIi8gUA — Priscila Carrillo (@PrisCarrillo) December 11, 2018

Armando Manzanero lamenta su actuación



"Me da mucha pena, me da mucho pesar porque es un gran señor cantando. Indudablemente uno de los talentos más grandes que puede haber en México y sin embargo suceden las cosas así. Para los que componemos música nos da pesar porque necesitamos intérpretes de esa envergadura"



"La salud, el dinero y la felicidad, no se pueden ocultar. Yo voy con el alcohol, yo voy con todo, pero voy con una medida, ¿verdad? Yo soy un señor que ama el vino cuando va a comer, amo un par de tequilas, pero todo con medida"

Hasta Armando Manzanero opinó sobre las críticas que recibió Luis Miguel.Dijo que aún así no descartaría volver a trabajar con él.