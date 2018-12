Reconocido productor alza la voz contra Angélica Rivera; no se quedó con nada

"El día de hoy, once de diciembre, leí en la revista PROCESO 2197 el artículo titulado "Adiós al glamour del poder" firmado por el señor Jenaro Villamil. En él menciona que yo, Manolo Caro, he sostenido conversaciones con la señora Angélica Rivera para llevar su biografía a una serie de televisión.

Quiero comentarle que esto es totalmente falso; no ha habido acercamiento alguno con dicha persona. No es de mi interés llevar su vida a una serie de televisión, película u obra de teatro. Esta información perjudica mi imagen pública ya que estoy en completo desacuerdo en enaltecer a personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país.



Debido a lo anterior solicito que por favor publiquen esta carta en el mismo espacio visible que le dieron al reportaje de Villamil, quien desafortunadamente no solicitó mi versión sobre este tema. En el futuro por favor procuren contactarme antes de publicar cualquier cosa de mí o de mi trabajo para evitar información apócrifa"

Manolo Caro, productor y director, habló claro y fuerte sobre lo que piensa de Angélica Rivera, por los rumores de que realizaría una serie sobre ella.A él no le gustó nada ese rumor, y escribió un comunicado donde dijo que es información falsa y pidió que se divulgara lo siguiente:En los últimos días a Angélica Rivera no le ha ido bien ante la opinión pública. Ahora es ex primera dama y Pedro Sola es uno de los que habló de ella, diciéndo que sus hijas viven fuera de la realidad al nunca haber viajado en un avión comercial.