¡Alcanzan 9.2 mdd! Subastan artículos de Frank Sinatra, entre ellos el anillo con el que pidió matrimonio

Recuerdos, piezas de arte, joyas, libros y otros tesoros privados de Frank Sinatra y su esposa Barbara alcanzaron 9,2 millones de dólares, casi el doble de lo estimado, en una subasta, dijo Sotheby's el viernes.

Nueve pinturas del legendario crooner se vendieron por más de 850.000 dólares, muy lejos de su estimación máxima de preventa de 120.000 dólares.

El anillo de compromiso con diamantes de 20 quilates que Sinatra le entregó a su prometida en una copa de champagne rozó los 1,7 millones de dólares, superando el estimado de 1,5 millones.

Y una kipá judía con el hombre de Frank bordado superó con creces la previsión de la casa de subastas, que la tasó en 500 dólares: fue adquirida por más de 9.000.

Parte de los beneficios de la puja irán al Centro para Niños Barbara Sinatra en Rancho Mirage, California, que ayuda a las víctimas de abusos físicos, sexuales y emocionales.

