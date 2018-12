Desecha Instituto Electoral queja contra alcalde de Santiago de Anaya

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) desechó la queja de Morena contra el alcalde de Santiago de Anaya, Jorge Aldana Camargo, quien fue acusado de amedrentar a un grupo de pobladores con “no darles apoyos”, ya que en las pasadas elecciones no votaron por el partido del cual emana el presidente municipal.



Francisco Martínez Ballesteros, consejero electoral, argumentó que la conducta del alcalde no está prevista como sancionable en el marco legal vigente, aunque agregó que se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por la probable comisión de un delito.



Sin embargo, Augusto Hernández Abogado, consejero electoral, consideró que el Instituto Electoral no cumplió con una investigación exhaustiva y propuso agregar un exhorto al Congreso para legislar sobre el uso de recursos públicos en campaña.



Omar Martínez Escamilla, representante de Morena, consideró que faltó investigación al IEEH.

EL MENSAJE DEL VIDEO

“Quiero pedirte profesor, a ti especialmente, como titular del área, que vigiles perfectamente bien a quiénes les estamos dando los apoyos. Porque no se vale que hoy nos pidan con la derecha y al rato nos reclamen con la izquierda; reconozcan ustedes que esto (apoyos) es posible gracias a este gobierno, que hoy casi la inmensa mayoría le dieron la espalda… traicionamos”, expresa el edil en el video.