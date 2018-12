Cómo conseguir microcréditos para pagos inaplazables

Poca documentación y revisar el contrato

La llegada de la Navidad y los sabidos gastos “extraordinarios”. La factura de la reparación del coche que no teniamos prevista. La gotera al vecino de abajo y que nuestro seguro no cubre porque no tenemos,...y solucionar el problema. Y también son muchas las situaciones en las que en nuestra cuenta bancaria no está ese dinero en efectivo.Para conseguir este dinero extra hay dos opciones. Una consiste en pedírselo prestado a un familiar. Que sea él o ella quien nos deje el dinero para poder abonar el pago y devolverlo con posterioridad. Sin embargo,. Además, muchas veces ellos están peor que nosotros, por lo que para no ponerles en un compromiso es preferible acudir a un banco a pedir un crédito o un micropréstamo.Sin embargo, el problema con los bancos de toda la vida es que tienen muy poca flexibilidad y cada vez son más reacios a conceder microcréditos, ya que la rentabilidad que obtienen es mucho menor. A todo ello, por si fuera poco, también hay que sumar que se trata de entidades bancarias que requieren una gran cantidad de información para conceder el préstamo. Da igual que sea 1.000 euros o de 40.000 euros. Siempres vas a tener que aportar documentación, aval, acudir a la oficina física para recibir un dinero que, en el mejor de los casos, lo tendrás en un mínimo de dos semanas.Ahora, gracias a internet y a la llegada de nuevas empresas al sector de la financiación,y con una simple conexión a internet. Este tipo de créditos concedidos por estas nuevas empresas suelen ser de un importe medio de 750 euros y a devolver en un plazo de seis semanas, lo que puede convertirse en una excelente opción para todas las personas que sepan que van a poder devolverlo sin problemas.En cuanto al procedimiento para acceder a este dinero es tremendamente sencillo y ágil. De hecho,, lo que pone de manifiesto la alta capacidad financiera con la que que cuentan. Con ellos es posible acceder a préstamos a plazos cómodos, pudiendo abonar ese pago que nos lleva de cabeza.A la hora de llevar a cabo un trámite de estas características, el interesado verá cómo estos operadores facilitan mucho el proceso, ya que sólo solicitan tres documentos para estudiar la operación y aceptarla, algo que hacen en el mayor porcentaje de las ocasiones. En concreto,para verificar que el solicitante es mayor de edad, un documento que acredite que tienen unosen el que ingresar el dinero solicitado.Sobre los ingresos frecuentes, este no debe proceder obligatoriamente de una nómina. Por ello,que, al no contar siempre con unos ingresos fijos pero sí continuos, deben acudir a estas compañías en lugar de a la banca tradicional al ser más rápidas y eficientes.En cuanto a los particulares hay otra ventaja para ellos en el caso de que estén o hayan estado inscritos en una lista de morosos. En este punto, estos operadores también realizan créditos con ellos si cuentan con unos ingresos recurrentes, algo que es poco frecuente, por no decir prácticamente imposible, en la banca tradicional donde formar parte de una lista de morosos ya es excluyente para recibir un préstamos.No obstante y a pesar de que la mayoría de estas empresas trabaja con transparencia y envía el contrato al cliente para que lo revise,. Así, por ejemplo, hay que fijarse en el tipo de interés que vamos a acordar y en el plazo de meses que queremos devolver el dinero solicitado.En función de estos parámetros podremos organizarnos y ver qué cantidad de dinero necesitaremos cada mes para poder devolver el dinero a estas empresas sin problemas para nosotros. Cada compañía ofrece unas condiciones y tiene una forma de operar diferente, por lo que lo mejor es consultar diversas empresas para dar con la oferta que mejor se adecua a nuestras necesidades.