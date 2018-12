Falta sean aprobadas la próxima semana

Los Sauces de Arriba



“No es en un solo sector, no es en un solo tipo de vivienda, estoy de acuerdo en que habrá algunos en los que estos factores puedan influir pero no en forma tan dispareja; creo que el que haya porcentajes del 98% no es justificable bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.

'Saltos' justificados



“Son 14 rubros los que tiene este incremento por encima al índice inflacionario”, señaló.



“Hay impactos diferentes, en el mismo sentido, este tema son 14 sectores de 100 que presentan este incremento mayor al 4% y que además está avalado por un estudio técnico realizado por el Consejo de Valuación del Municipio de León”, subrayó.

Estacionamientos públicos

Al detalle

También en Celaya

Actualización de valores



“Alguien no hizo su trabajo como debiera y lo que estamos viendo es el acumulado de la falta de actualización, o bien, también sucede que por el propio crecimiento de las ciudades en ciertas zonas crece en cuanto a valores”, aseveró.

Contribuyentes beneficiados por 6 años



“No se actualizaron en seis años y hoy vemos que unos quedaron más abajo, hay algunas zonas donde viene un decremento, en algunas no ha cambiado tanto y hay otras que viene modificaciones a la baja”, sostuvo.

TODOS VEN:

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN)lo queEn el caso de León también apoyaron la actualización de valores, pero hasta que se realicen los avalúos correspondientes se aplicará el aumento.Durante el análisis del tercer bloque de leyes de ingresos de los municipios, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron reservas legales para que no se apliquen estos incrementos a los avaluos fiscales, pero no se aprobaron, pues los panistas votaron a favor.Sin embargo,En, el aumento por lafue sobreEl incremento que plantean no es sobre la inflación, pero sí sobre los valores de las propiedad, lo que al final implica un aumento económico; pero, pues legalmente los inmuebles se deben valuar en dicho periodo.Raúl Márquez Albo, legislador de Morena, pidió que se eliminen estas actualizaciones, pues en algunos casos representan un incremento de hasta 98% comparado con la tarifa de este año; este es el caso del fraccionamientoIncluso Mario Enríquez, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas, explicó que la administración de León entregó un estudio sobre el valor de mercado y los costos unitarios de predios y propiedades, a través del que se justifica el aumento.La diputada Cristina Márquez defendió también el incremento argumentando el mismo estudio y aseguró que los pequeños “saltos” están justificados.Para la capital del Estado los diputados del PAN también avalaron un incremento del 50% sobre el derecho de estacionamientos públicos, pese a que los legisladores del PRI consideraron que no estaba justificado.Es decir, si un vehículo pagaba 10 pesos la hora por el uso de un estacionamiento municipal ahora pagará 15 pesos.Las 14 colonias de León donde incrementará elLos Jacales Norte.Fracciones de Los Sauces de Arriba.Granjas Económicas Los Sauces.Lomas del Paraíso.Monte de Cristo.Los Fresnos.Los Naranjos (Club de Golf).El Mayorazgo I, II y III.Santa Gertrudis.San Sebastián Sur.Industrial La Capilla.Parque Ecológico Santa Lucía.Endel Partido Acción () también, los cuales el diputado priista José Huerta Aboytes pidió no aprobar.Las panistasEl legislador tricolor aseguró que el municipio de Celaya proyectó un incremento del 13 al 68% en valores unitarios de terrenos y del 26% en unitarios en construcción de manera generalizada.Alejandra Gutiérrez destacó que los incrementos también se dan por una actualización en los valores, pues hace seis años que no se hacía.En este sentido reconoció omisiones de parte de administraciones pasadas.Enfatizó que por seis años los contribuyentes se vieron beneficiados con valores por debajo de lo real.