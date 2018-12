Cuestionan condicionamiento



“El Programa Impulso los ha tenido (tintes electorales), nadie me lo platicó, lo viví el 1 de julio y nunca deberíamos aprobar mecanismos que fortalezcan esas malas prácticas antidemocráticas”.

Propuesta de la alcaldesa



“No hay ninguna manipulación. No coincido con el concepto que manejaron porque no es real. Los respeto (los posicionamientos de los regidores) y los entiendo, son políticos; no lo comparto pero es respetable”, expresó.

La oposición en el Ayuntamiento de Celaya demostró a los panistas que no la tendrán fácil.A propuesta de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez se puso a consideración avalar un paquete de descuentos al sector vulnerable... siempre y cuando contara con la tarjeta Impulso que promueve el gobierno del estado.Pero regidores independientes, de Morena y del Partido Verde impidieron la aprobación al no otorgar una mayoría calificada.En su posicionamiento el coordinador de la fracción independiente, Mauricio Hernández Mendoza, reclamó que se condicionen los beneficios a quienes cuenten con la tarjeta. Consideró que los mismos deben de ser para toda la población vulnerable.La líder de Morena, Bárbara Varela Rosales, califico la iniciativa como una práctica clientelar que se aprovecha de los sectores vulnerables.Lo beneficios tenían que ver con descuentos y condonaciones para actividades culturales y deportivas.La alcaldesa por su parte señaló que la propuesta no avalada es parte de un convenio firmado con el gobierno del estado.