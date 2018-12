Recomienda Derechos Humanos contratar servicio de valores o transferencias, por muerte de Olayet

DESCARTAN RECOMENDACIÓN A SINDICATO

La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) emitió esta noche unaa la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, derivado de lade Olayet Cabrera Carranco, quien era trabajadora de la Tesorería Municipal.El organismo recomendó a la alcaldesa que los pagos a los trabajadoreso que el ayuntamiento contrate unen traslado de valores.Y en caso de que personal administrativo tenga que trasladarlos, que sea custodiado por personal policiaco con medidas de seguridad.Aquellos funcionarios que dependan del ayuntamiento no podrán realizar declaraciones que revictimicen a los agraviados.La recomendación R-VG-0004-18 señala que al incumplir las pautas enunciadas se vulneraron losy laEl pasado 29 de junio,desapareció de las instalaciones de la presidencia municipal, cuando trasladabaen efectivo para la nómina de los trabajadores sindicalizados de la Tesorería Municipal.Lapuede ser consultada aquí: http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2018/4-18.pdf Durante entrevista, el, Alejandro Habib Nicolás,al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), aun si los agremiados se niegan a recibir su nómina vía electrónica.Detalló que el organismo que preside no emitirá recomendaciones al Sindicato de Pachuca, toda vez que dicho ente no es una autoridad.La recomendación emitida por la muerte Olayet solicitaa fin de evitar incidentes, por lo que el ombudsman indicó que la presidencia municipal deberá tomar “las medidas administrativas necesarias para poner en resguardo a las personas que hacen el traslado”.