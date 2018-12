SNTE y CNTE... ¿gracias a quién se canceló la reforma educativa?

¿Y el SNTE?



"Propuestas que también expusieron los maestros del SNTE durante los foros de consulta (nacional). En dichos espacios los docentes del Sindicato enviaron alrededor de 60 mil propuestas, basadas en su experiencia y las necesidades de la escuela pública", señaló el gremio.

SIGUE LEYENDO:

Aunque son contrarios, ely lase disputan haber tenido influencia y que fueron sus propuestas, respectivamente, las que dieron forma a la cancelación de la reforma educativa Por un lado, laseñala que de no haber sido por susacciones a través de las que planteóEn un posicionamiento público pidió a losque no se confundan con "los grupos charriles que en todo momento estuvieron del lado del gobierno peñista y respaldaron la reforma y que ahora pretenden engañar a la base magisterial para seguir depredando desde el sindicato".Por su parte, elen un comunicado oficial dijo que "se congratula de que se hayan tomado en cuenta exigencias añejas del magisterio" e insiste en quede esta organización expusieron que era necesario fortalecer a las, la, "y que lasea formativa y no punitiva".