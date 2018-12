Respetan divisón de poderes

SIGUE LEYENDO:

La, anunció que elque percibirá comolo donará a unaque se ubica enSolamente se quedará, dijo, con la pensión que recibe como ex integrante delEn rueda de prensa, la nueva encargada de la política interna del país, aclaró que delsolamente recibe su pensión, no tiene prestación extra alguna como automóvil, teléfono celular, entre otros.Cuestionada sobre la división de poderes, ello ante la confrontación entre ely elapuntó que hay respeto.Puntualizó que en el caso del, el Ejecutivo no cambia ni una coma.Tal cual llega, aclaró, se envía al, eles solamente el conducto.