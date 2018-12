Adolescente muere electrocutado por usar audífonos mientras cargaba su celular

Un adolescente de 16 años murió en Malasia al ser electrocutado por sus audífonos, que usaba mientras su teléfono celular se estaba cargando.

La madre de Mohd Aidi Azzhar Zahrin lo vio tirado en el suelo, junto a su celular, con los audífonos puestos y pensó que se había quedado dormido. Cuando la mujer de 51 años fue a despertarlo, se percató de que su hijo ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con el portal The Sun, a pesar de que el joven estaba muerto, la sangre aún salía de sus orejas quemadas por un choque eléctrico. No se especificó la marca de los dispositivos. Los profesionales de la salud que revisaron el cadáver dieron cuenta de que no tenía ningún hematoma en el resto del cuerpo, ni otro tipo de lesiones.

La autopsia oficial determinó que Mohd recibió una fuerte descarga eléctrica, lo que le provocó la muerte.

De igual forma, su hermano declaró que sintió una descarga eléctrica cuando tocó el cable del celular para cargar la batería, por lo que la policía de Malasia presume que el aparato tenía algún desperfecto. La marca y el modelo del celular del adolescente no han sido informados por las autoridades.