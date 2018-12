Asteriscos 113

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Una especie urbana de la que deben cuidarse los automovilistas, precavidos o no, son las cuadrillas de la SOPOT que sin precaución alguna ni capacitación en materia de vialidad realizan pintas, balizan, pues, los bulevares de Pachuca con el riesgo de provocar un accidente y, más allá, ahora estos trabajadores del gobierno estatal retan a golpes a quienes se atreven a reclamar su irresponsabilidad.Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y fue precisamente la diputada local plurinominal, así como multipartidista, Jajaira Aceves, quien desbordada de alegría exhibió a sus compañeros durante la fiesta navideña, pues los legisladores rifaron diez mil pesos entre la clase trabajadora y la señalada, micrófono en mano, acusó entre risas descompuestas a los que no cooperaron para el premio.En total indiferencia transcurren las presentaciones de los nuevos delegados municipales y distritales del Partido Revolucionario Institucional por el interior de la geografía hidalguense. Las sedes de los Comités Directivos Municipales han fungido como sede de estos eventos de trámite donde el único interés ha sido conocer la fecha de despedida de José Leoncio Pineda Godos y su gente.Los consejeros electorales locales avalaron la solicitud de Nueva Alianza para constituirse como partido político estatal. Los integrantes del colegiado atendieron también nuevos nombramientos y todo tipo de pendientes para poder disponer de dos a tres semanas de vacaciones, toda vez que a consecuencia del proceso electoral de julio pasado no pudieron disponer del beneficio, según dijeron.Inicia el periodo de asueto para los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado de Hidalgo. El calendario marca del jueves 13 de diciembre de 2018 al viernes 4 de enero de 2019, así que se reincorporarán hasta el lunes 7 de enero y con los ánimos ya renovados, podrán entrar de lleno al proceso para sustituir a su líder sindical Víctor Licona Cervantes, quien lleva nada más tres reelecciones.