CURIOSIDAD

Aceleran Eje Metropolitano del Rincón

*** CURIOSIDADFue inevitable ayer el morbo en San Miguel de Allende de ver juntos en un presidium al poderoso secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, y a Carlos Medina Plascencia, asesor durante la campaña del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.*** SEGURIDADY más por el hecho de que acudieron a un evento sobre seguridad, el tema que causara tantas diferencias entre ambos el pasado trienio, cuando eran síndicos del Ayuntamiento en el primer trienio de Héctor López.*** POLÉMICOEl acto fue la presentación del Programa de Seguridad para San Miguel de Allende, cuyo presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, decidió sumarse al Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM), que promueve Medina y que se descartó en León, a pesar de que el Municipio ya cuenta con la tecnología.*** CIVILIDADEl trato entre ambos fue cortés, aunque frío. Medina destacó una vez más las ventajas que suponen herramientas tecnológicas como el reconocimiento facial y de iris, que permiten un rastreo personalizado de infractores y delincuentes.*** TAREA COMÚNAyala por su parte aplaudió a la comunidad de San Miguel que hace esfuerzos propios para combatir la inseguridad y reiteró el compromiso de la Administración de Diego Sinhue de abatir la violencia que ha situado a Guanajuato a la cabeza de los conteos de sangre en el país.***SALUDO A COMISIONADAAl final del evento en San Miguel de Allende el empresario y político Carlos Medina Plascencia saludó y platicó unos breves instantes con la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado, Sophia Huett López, sobre las bondades de las herramientas tecnológicas como la del SISPEM.*LAS DIFERENCIASMientras ambos charlaban pasó por ahí el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, se despidieron y Medina comentó que su excompañero Síndico había quedado de arreglar el tema, pero que no lo hizo. No supimos bien a bien a qué se refirió Carlos, pero ya sabemos de los desencuentros que ambos tuvieron cuando Ayala encabezó la Comisión de Seguridad Pública el anterior trienio en León.*MEDINA-VILLARREALPor cierto, no deja de llamar la atención la cercanía entre Medina-Villarreal cuando antes y ahora el primer Alcalde leonés del PAN fue uno de los principales denunciantes ante la dirigencia nacional azul de los “moches” que involucraban a legisladores y alcaldes de ese partido. En su momento Luis Alberto, coordinador de la bancada federal, fue uno de los señalados, aunque al final nunca inculpado.*EL VETO DE 2013Fueron públicas las reuniones de algunas figuras panistas como Carlos Medina, Josefina Vázquez, Luis Felipe Bravo y Ernesto Ruffo durante 2013, con el entonces jefe nacional, Gustavo Madero, para pedirle retirar de la coordinación de los diputados federales al hoy alcalde de San Miguel, Luis Alberto Villarreal García. Al final no fue ese tema sino aquella fiesta en Puerto Vallarta la que lo tumbó del puesto.*EL RESURGIMIENTOLuis Alberto tomó distancia de la grilla política por algún tiempo, regresó alzando la mano para una candidatura a Gobernador buscando el “reintegro” de una candidatura a Diputación federal que no le dieron a él, sino a su hermano Ricardo, para regresar a la Alcaldía que ya gobernó, y desde ahí resurgir.*SIMILITUDESAl final una parte del “Decálogo de Seguridad” que presentó el Alcalde de San Miguel tiene las bases de lo que Héctor López Santillana anunció un día antes y del proyecto del gobernador Diego Sinhue, por ejemplo en los programas de Policía de Proximidad y la aplicación de la Justicia Cívica para los infractores.*REGLAMENTOS DUROSPero le agrega una dosis de atrevimiento al proponer reglamentos “con más dientes” para exigir que todos los negocios tengan videovigilancia que esté conectada al C4 de Seguridad Pública. Lo que falta conocer es la reacción de los establecimientos para obligadamente ser parte del “Big Brother” municipal.*CEREZA DEL PASTELY claro, la cereza del pastel que es el SISPEM que promueve Carlos Medina justo en un momento en que el Gobierno del Estado concluyó su contrato con Seguritech (la operadora del programa Escudo) y que tendrá que tomar definiciones sobre la necesidad de optar por herramientas tecnológicas contra el delito. Lo que tenemos son dos sistemas: el de León y el de San Miguel; los resultados nos dirán cuál fue mejor.***HUECO COMUNICADOREl que se despidió argumentando proyectos personales, a pesar de haber sido ratificado al inicio de la actual Legislatura, es el director general de Comunicación Social del Congreso del Estado, Héctor González. Estará en el cargo hasta el 17 de diciembre y todavía no hay noticia sobre quién lo sustituye.Luego de 210 días de trabajo la vialidad de 12 kilómetros que va de la Maxipista León-Aguascalientes hasta el bulevar del Valle, en Purísima del Rincón, concluirá a inicios de 2019, aseguró el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez.La obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional va al 92% gracias a más de 900 trabajadores.