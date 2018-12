El beisbol, entre Diego y AMLO

A diferencia del inmovilismo que aún parece predominar en buena parte del territorio nacional tras el arrastre de la ola Morena en las elecciones de julio pasado, y su consecuente toma de mando en miles de cargos públicos, en Guanajuato las cosas parecen pintar distintas.Si bien buena parte del debate público se lo llevan las resistencias al nombramiento de Carlos Zamarripa como fiscal general, visto por una parte de la oposición y organismos civiles como un fiscal carnal, el gobernador Diego Sinhue parece seguir sin sobresaltos su hoja de ruta.Algunos podrían criticarlo por guardar un perfil bajo, si se le compara con la estrategia de confrontación enarbolada por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, o el de alineamiento, como se podría suponer que será la gestión de Claudia Sheinbaum, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.Pero parece que Diego Sinhue asume un papel de negociador, el de un político pragmático y calculador que no tiene o tendría problemas para entablar un diálogo maduro y eficaz no sólo con el presidente López Obrador, sino con los hombre importantes del Gobierno federal en Guanajuato: Mauricio Hernández Núñez, delegado de programas integrales de desarrollo, y quien sea que vaya a ser designado como secretario técnico en asuntos de seguridad por Alfonso Durazo.Ellos dos tendrán a su cargo el vínculo de temas de relevancia con el gobernador Rodríguez Vallejo, quien, recordemos, gobierna la única entidad en la que la oposición a López Obrador triunfó de manera contundente en julio pasado.Eso, por ejemplo, no fue impedimento para que el mismo López Obrador, según ha trascendido, intercediera para que no desapareciera una vez más la franquicia de los Bravos de León, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), deporte favorito de AMLO, y espectáculo al que es asiduo Diego Sinhue.El mismo López Obrador se refirió al tema este martes en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, haciendo referencia a la familia González, propietaria de la cadena Multimedios, el diario Milenio y el equipo de beisbol de los Sultanes de Monterrey.“No queremos que se cierren plazas en el beisbol y estamos ayudando para que no dejen de jugar en la liga de verano (…) Francisco González, un empresario de actividades comerciales, empresariales, de medios de información, está impulsando mucho el beisbol desde Monterrey”, dijo AMLO la mañana de este martes.La coyuntura en la que a AMLO le interesa masificar un deporte ajeno al futbol le es útil a Diego Sinhue porque coincide con las horas bajas del Club León y un entorno social complicado en el que el tema de la inseguridad está en boca de muchos.Habrá que ver si el Presidente, el Gobernador y el Delegado, entre otros personajes de la vida pública que influyen en ciertas decisiones en sincronía con la iniciativa privada, también ven por lo que le interesa al ciudadano y no a un interés en particular cuando llegue la hora de pintar la raya.Porque esa hora llegará, y el beneficiado o afectado, será, como siempre, el ciudadano. En esta oportunidad hablamos de beisbol, pero en otro momento el tema será la distribución de recursos, el despliegue de oficiales anticrimen o la asignación de presupuesto a programas específicos.Por el bien de Guanajuato, que en esos casos prevalezca la madurez política y el interés común. Por lo pronto, esta señal, aunque para alguno pueda ser superficial, es más positiva de lo que se puede imaginar.