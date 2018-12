Una maestra de preescolar en Irapuato enfrenta una denunciada por presunto abuso sexual contra una menor de tres años.

Los padres de la menor interpusieron la denuncia contra la maestra, Yaritza N. del colegio Mano Amiga y se integró la carpeta de investigación 108708/2018 ante el Ministerio Público.

Sobre el caso se hicieron públicas las pruebas psicológicas realizadas a la menor como parte la investigación, realizadas por la perito en psicología, Martha Patricia López Monsiváis, en las que la niña señala a la maestra como culpable.

El padre, quien pidió hablar bajo anonimato aseguró que la niña fue revisada por el pediatra Valeriano Fuentes, quien emitió un certificado médico que confirma que la menor de 3 años presentaba escoriaciones en sus partes íntimas.

Destacó además que actualmente desconoce sí algún otro menor de preescolar en el colegio ha sido afectado o violentado.

El área de comunicación de la Procuraduría de Justicia del Estado confirmó la integración de la carpeta de investigación y señaló que se encuentran realizando las labores correspondientes para darle pronta solución, así mismo, señaló que de acuerdo a la ley no se pueden hacer público los avances de la investigación por protección a la privacidad y derechos de menores de edad.

SUFRE AMENAZAS Y ANOMALÍAS

El padre de la menor aseguró que luego de que la denuncia se hiciera pública a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, ha recibido llamadas de amenaza, motivo por el cual ya se encuentra levantando una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

“La otra semana en cuanto puse la denuncia y se hizo público, recibí una serie de llamadas a mi negocio, contesté porque precisamente es negocio, en una de esas me dijeron que buscaban al señor de negocio y dijeron mi nombre, les dije que no estaba, y me contestó que no me hiciera pendejo, me dijo que ya no le mueva más porque saben bien todos mis movimientos”.