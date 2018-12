La gira delpor el Estado, a invitación de la, coincide con losdel, este jueves., gerente de, invitó a los guanajuatenses a no perderse este acontecimiento que incluirá no sólo conciertos sino una masterclass a alumnos del departamento de música de la“Invitamos a uno de los grupos más importantes del mundo, el cuarteto Brodsky, conformado por dos violines, viola y violonchelo”, dijo.La camerata posee un historial de más de 60 discos, más de 3 mil conciertos y participaciones con artistas del pop como Sting, Bjôrk, Elvis Costello y Paul McCartney, entre muchos otros.Para esta ocasión, además de su clásico repertorio de música de cámara, incluirán dos obras de compositores mexicanos contemporáneos.“Tendremos una obra de Francisco Javier González Compeán (‘Miniaturas para cuarteto de cuerdas’), que es guanajuatense y catedrático de la UG y de Jorge Torres Saénz, compositor de mucho renombre, que ha colaborado mucho con la Orquesta”.Sobre las negociaciones para hacer esto posible, Tovar explicó que fue todo un año de trabajo que dio como resultado una colaboración previa con la OSUG.“Ya tocaron con la OSUG, pero no en México, sino cuando estuvimos de gira por Europa; ellos fueron los solistas que tocaron con nosotros y fue muy interesante, muy padre, fue tanto el gusto, buena experiencia y sinergia, que fueron muy accesibles para venir, así que es la segunda vez que se encuentran”.“Este viernes 14, además del concierto gratuito en el Auditorio del Estado, se va a ofrecer por la mañana una masterclass de composición para cuarteto de cuerdas; ellos van a ofrecer actividades académicas y nosotros, como universidad, queremos que haya un acercamiento con el alumnado. Si alguien está interesado en entrar como escucha, puede llamar al departamento de música”.En este concierto se incluye un número navideño, a fin de darle sabor a esta temporada.“El repertorio tiene mucha energía; la OSUG se distingue en todo el país por tener una energía que empuja, y queremos cerrar este año con un evento así”.“Este concierto (el del viernes en el Auditorio del Estado) es una especie de obsequio que la UG ofrece. La entrada es gratuita, aunque con boleto, pueden pasar al Mesón de San Antonio para que todo el mundo disfrute este concierto, en un escenario con gran capacidad”.