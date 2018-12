'En México y donde sea, me siento segura' dice Emma Coronel

"Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo. Tengo tierras de riego de las que no puedo hablar. El gobierno ya se habrá encargado de checar si tengo algo ilícito"

No sabe 'por qué tanta polémica'



"No sé qué piensan, ¿qué no soy un ser humano?"

Su opinión sobre el presidente

Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dio una entrevista a Telemundo donde confesó que no le teme a nada.Coronel dice que no posee nada ilícito y que es un ser humano como cualquier otro, que tiene negocios como tierras de riego.Dijo que le gusta salir, divertirse como cualquier persona, y que no sabe qué pasa con la gente, 'por tanta polémica'.Dice que a su esposo la prensa 'lo puso demasiado famoso', "cuando salen cosas claras como que vivía sencillo y cosas así, ¿por qué no lo publican?".Para Emma cuando (la prensa) escuchan que era humilde, sencillo, común y corriente "no quieren que sea esa persona porque entonces no va a ser El Chapo que todo mundo dice".Incluso habló de Andrés Manuel López Obrador; dijo que no sabe qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo "Pero si eso va a servir al país yo encantada con él. Yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor".Emma Coronel dice que su sueño es vivir con tranquilidad y felicidad, 'tal vez lejos'.