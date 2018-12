Exatlón: Pato Araujo insulta a un rival y casi se le van a golpes

'Nos nos queríamos ver como él'

'Es una falta de respeto'

se confirmó como el participante más polémico en el, luego de ofender a, del equipo de, capitán de los, celebró sin medida luego de vencer aen uno de los circuitos del, en el programa conducido por"¡Chamaco nalgas meadas!", gritóal celebrar un punto, en medio de una batalla que losdominaron con cierta facilidad, aprovechando su superioridad numérica por las recientes expulsiones en el equipo de, sorprendido por el grito del, lo miró retador y por un momento pareció que le respondería, pues además quedaron a unos centímetros. Fue necesaria la aparición de los compañeros de ambos para romper la tensión y llevárselos a la zona de descanso.Incluso, de, se vieron sorprendidos por los dichos delMás tarde, luego de ganar la, loscomentaron sobre el incidente y reprobaron la actitud del. La mayoría señalaron que en sus respectivos deportes esos comentarios llevarían alguna sanción."Él dijo una ofensa hacia mí y decidimos responderle no de la misma manera, no nos queríamos ver como él, sino que les ganamos los puntos", dijoPor su parte, los integrantes dedefendieron la actitud dely criticaron que luego de ganar la, loscelebraron con el canto "¡El que no grite es rojo!", lo que consideraron ofensivo tanto para ellos, como para los seguidores del programa de"(El canto) me pareció una falta de respeto, porque no es nada más contra los del equipo rojo, sino que también está el público rojo afuera y están los niños", dijo