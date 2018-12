Atiende Profeco 3 mil quejas de consumidores; principalmente contra CFE y televisión por paga

PROFECO NO DESAPARECERÁ

3 MIL 500 QUEJAS EN 2018

titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), enunció que pese a la simplificación de organismos, la delegación en HidalgoDurante su visita a la entidad y luego de su reunión con Italia Almeida Paredes, delegada en Hidalgo, Sheffield Padilla precisó que los trabajos en el estadoen sus oficinas con sede en la avenida Benito Juárez de Pachuca.Respecto al balance de la Profeco Hidalgo en 2018, enunció que al menosfueron atendidos por quejas, principalmenteEl titular de la Profeco a nivel federal aclaró que dicha delegación no desaparecerá, toda vez que se rige mediante la Lla cual, precisó, no ha tenido modificaciones en elPor tal motivo, dijo queoperando a nivel nacional, al igual que los dos módulos que laboran en los municipios Tula y Tulancingo.Sheffield Padilla precisó que en la Profeco de Hidalgo trabajan 42 empleados, a 12 de ellos se les aumentará el sueldo, ya que perciben 9 mil pesos mensuales.Ricardo Sheffield enunció que desde el primer mes de 2018 hasta el momento, se atendieron a 3 mil 500 personas que interpusieron una queja, de las cuales, solo 600 fueron formalizadas.Las 2 mil 900 restantes no desembocaron en queja, toda vez que se resolvió por medio de la conciliación. Además, fuerona favor de los consumidores en el estado.De acuerdo con la Profeco, las deson las empresas con mayor número de quejas, al registrar 63 casos.Le sigue la(CFE) con 51 quejas. En, se registraron 12, mientras que en else detectaron 20.Además, Sheffield Padilla abundó que losrecibieron 83 quejas por realizar facturación equivocada, convirtiéndose en la compañía de cable con mayores quejas en Hidalgo.