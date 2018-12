“Participamos primero desde el rescate de la mujer que participó en el secuestro, imagínense si hubieran asesinado a esta persona, ella fue la que dio los datos de donde podía estar la bebé y con los que fue encontrada”, dijo.

Causas del rapto



“Intercambiamos información, ahí está un ejemplo de que también las cosas se pueden hacer bien con esa coordinación, lo de la niña para mí fue una situación lamentable, pero que al final de cuentas tiene un resultado feliz”, puntualizó.

Se suma a reclamo de empresarios



“Creo que todo mundo estamos hasta la madre, a eso también me sumo, a ese llamado, por supuesto que es válido ese llamado de los ciudadanos”, dijo.

Falta coordinación



“No nos desesperemos, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, hay que ser honestos en ese sentido, el prometer que con varita mágica esto va a cambiar no, esto va a llevar un proceso”, refirió.

El Alcalde Ricardo Ortiz informó que ladel municipioAgregó que la menor de 15 días de nacida sería entregada a su mamá la mañana de este jueves en la ciudad de Guanajuato, y que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.Señaló que hayde las, datos que no puede dar para no entorpecer las investigaciones, aunque pudo ser unOrtiz Gutiérrez reconoció el trabajo realizado por lapara encontrar a la menor.El Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se sumó al reclamo en seguridad por parte de empresarios locales tras elde la irapuatenseel pasado fin de semana, al indicar que la ciudadanía está harta de la problemática.Ortiz Gutiérrez dijo que como autoridad municipal,, y que tarde o temprano se notarán los resultados.Dijo que Irapuato no ha sido excluido de la estrategia de seguridad estatal, sino que, sin embargo se están retomando los trabajos y están exigiendo que todas las corporaciones se unan a trabajar.