¿Te acuerdas de la nevada en León en 1997? https://t.co/3cKDhf2EP1 pic.twitter.com/xHppA89Lav — Periódico am Noticias (@periodicoam) December 14, 2015

Historia de una nevada en León, Guanajuato

Queda registrado en el Archivo Histórico

La mañana delno fue como todas en León.Ese, unaa los habitantesHoy, 13 de diciembre de 2018, se cumplen 21 años laEn unLo que muchas personas en toda su vida no habían visto y que no imaginaban siquiera, se dio laLa nevada provocó euforia entre toda la gente. Quienes se levantaron temprano, asombrados despertaron a sus familiares y salieron de sus casas para conocer la nieve y presenciar el espectáculo que hace 70 años no ocurría en el municipio.Aquella, pero no la única: una segunda nevada se registró en León el 15 de enero del 2010, aunque la nieve ya no llegó a la zona urbana, sólo a Sierra de Lobos y a la de Comanja. El Cerro del Gigante también quedó cubierto con una capa de nieve de 18 centímetros.En ese año, comunidades de Altos de Ibarra, San José del Tanque, el Derramadero, Nuevo Valle de Moreno y Vergel de la Sierra se vistieron de blanco.TODOS VEN: