VIDEO. El huachicoleo en Guanajuato, la llamada con Trump y otros temas en conferencia con AMLO

Organismos autónomos

"Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, queremos que exista un auténtico Estado de Derecho, ellos pueden utilizar cualquier medio, tienen derecho a hacerlo, nosotros somos respetuosos, nosotros estamos cumpliendo con un mandato que nos dieron los ciudadanos en la elección del primero de julio".

Trump y el muro

"En ninguna conversación. No se ha tratado ese tema, por eso yo sostuve ayer en el Face (sic), en el Twitter, que fue una plática respetuosa, y en términos de amistad".

Invitación a Washington

"Fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa, hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro País". "Le mencioné que nosotros disponemos para este plan y ya está contemplado en presupuesto que se va a entregar el sábado, se dispone para este plan de 5 mil millones de dólares y se acordó mantener las pláticas". "Él me invitó, yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros tiene que haber un motivo, y yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito".

Salarios y visita a Corte

"Acerca de la visita a la Suprema Corte pues voy al acto que tengo que ir, lo hago con gusto, por convicción y además porque es mi responsabilidad. Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos poderes autónomos independientes hay que acostumbrarnos a eso, ahora tenemos una discrepancia por el asunto de los sueldos de los ministros, de magistrados, de jueces incluso, que consideramos están ganando mucho y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el Presidente de la República".

Pide recomendación de expertos

"Hasta ahora, yo no se por qué, eso corresponde a instancias judiciales, no se por qué se habla de que es inconstitucional o ilegal si está en la Constitución y existe ley reglamentaria".

"Es interesante el tema, a mí me gustaría que esto lo tratara y hasta emitir una recomendación el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, es un tema bueno, de análisis sobre derecho constitucional. Hay buenos abogados, en este caso sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación, un fallo".

¿Renuncia a su salario?

"Mire pues no tengo información al respecto, en mi caso yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que vivo del sueldo, soy igual, si renuncio no tendría yo para mantener a mi familia".

Secretarías que suben y las que bajan

"De las 18 Secretarías, ocho tienen incremento significativo, de 6 a 8, y 10 tienen una disminución". "Todo el Gobierno va a aplicar la austeridad republicana pero hay Secretarías que por la situación de emergencia en que nos encontramos deben de tener más presupuesto, este es el caso de la Secretaría del Trabajo, que va a tener un presupuesto de más del doble de lo que recibía porque es la que va a atender el programa de 'Jóvenes construyendo el futuro' y como eso es prioridad, esa sí va a tener más presupuesto". "Lo mismo la Secretaría de Bienestar más presupuesto, Pemex más presupuesto, CFE más presupuesto, Secretaría de la Defensa Nacional más presupuesto".

Sobre huachicol en Guanajuato

"En todos estos días lo que ha destacado más son enfrentamientos, sobre todo en Guanajuato, por robo de combustible, estamos tomando decisiones y actuando y pronto les voy a presentar aquí el plan en este asunto".

Ahorro con Santa Lucía

"Nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos y a las pruebas me remito, no puedo decir más y se va a resolver el problema en tres años, va a quedar resuelto el problema, me canso ganso".

Guardia Nacional

"La Guardia Nacional sí atendería básicamente seguridad pública, es seguridad pública y seguridad interior, todo lo que tenga que ver con delitos que se cometan, es garantizar la seguridad pública y no permitir la violencia en el País.

¿Cruz Azul o América?

"Que gane el mejor porque resulta que a mi equipo lo cepillaron, entonces va a estar bien hoy y el domingo, no hago ningún pronóstico, esto genera muchas pasiones, les diría que hasta en la familia".

